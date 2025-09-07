पटना के होटल में की शराब पार्टी, फिर एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भूना, पूजा कर लौट रहे एक की मौत

अपराधियों ने पहले फोर लेन के एक होटल में खूब शराब पीया उसके बाद ट्रक पर तबातोड़ फायरिंग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि कई जगहों पर छलनी हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गाड़ी ख़ुद इंग्लिश यादव (मृतक) ही चला रहे थे । जबकि परिवार के अन्य सदस्य साथ में थे। अपराधियों ने इस घटना को घर से दो सौ मीटर दूर घटना को अंजाम दिया । गांव वालों का कहना है कि शाहपुर निवासी कांग्रेस यादव और सुरेंद्र यादव के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। दोनों चचेरे भाई हैं। करीब दो साल पहले सुरेंद्र यादव और उनके भतीजे विकास यादव पर तलवार से हमला हुआ था। जिसमें विकास की मौत हो गई थी और सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हत्या का आरोप कांग्रेस यादव के परिवार लगा था।