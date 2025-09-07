पटना के होटल में की शराब पार्टी, फिर एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से भूना, पूजा कर लौट रहे एक की मौत

Crime News पटना से सटे बख्तियारपुर में सालिमपुर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के कारण एक ही परिवार के छह लोगों को गोली मार दी। जिनमें एक की मौस हो गई है। इसकी पहचान शाहपुर निवासी इंग्लिश यादव (35) के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार की है। सभी लोग करौटा स्थित प्रसिद्ध जगदंबा मंदिर में नए ट्रक की पूजा कर लौट रहे थे। घायलों में कुलदीप यादव, उनकी पत्नी क्रांति देवी, भाई कांग्रेस यादव, भतीजा राहुल कुमार और एक अन्य महिला शामिल हैं।
जख्मी को इलाज के लिए खुसरूपुर में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया। इस, घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बख्तियारपुर-पटना फोरलेन को जाम कर दिया था। ये लोग आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। इनका आरोप है कि अपराधी पहले फोर लेन के एक होटल में खूब शराब पीया। इसके बाद ट्रक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। घटनास्थल से पुलिस ने कई खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
ग्रामीणों के अनुसार परिवार के लोग जगदंबा मंदिर में नए ट्रक की पूजा कराने गए थे। पूजा कराने के बाद सभी लोग ट्रक में सवार होकर अपने घर शाहपुर लौट रहे थे। ट्रक फोरलेन से गांव की ओर जाने के लिए जैसे ही धीमा हुआ। पहले से घात लगाए अपराधियों ने ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ट्रक के केबिन में बैठे लोगों को बचने का कोई मौका नहीं मिला। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस के समझाने बुझाने के बाद सड़क जाम खत्म हुआ। करीब चार घंटे तक फ़ोरलेन जाम रहा। जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी।
अपराधियों ने पहले फोर लेन के एक होटल में खूब शराब पीया उसके बाद ट्रक पर तबातोड़ फायरिंग करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक पर इतनी गोलियां बरसाई गई कि कई जगहों पर छलनी हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार गाड़ी ख़ुद इंग्लिश यादव (मृतक) ही चला रहे थे । जबकि परिवार के अन्य सदस्य साथ में थे। अपराधियों ने इस घटना को घर से दो सौ मीटर दूर घटना को अंजाम दिया । गांव वालों का कहना है कि शाहपुर निवासी कांग्रेस यादव और सुरेंद्र यादव के बीच पुरानी दुश्मनी चली आ रही है। दोनों चचेरे भाई हैं। करीब दो साल पहले सुरेंद्र यादव और उनके भतीजे विकास यादव पर तलवार से हमला हुआ था। जिसमें विकास की मौत हो गई थी और सुरेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हत्या का आरोप कांग्रेस यादव के परिवार लगा था।