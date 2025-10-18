Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव: मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट, चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका

Bihar Election बिहार के छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की प्रत्याशी भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 18, 2025

मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट

बिहार में चुनाव से पहले ही एक सीट पर NDA हिट विकेट आउट हो गई है। एनडीए प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह को लोजप ने मढ़ौरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। शुक्रवार को लोजपा के सिंबल से नौमिनेशन दाखिल किया था। शनिवार को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी दौरान सीमा सिंह का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। इस सीट पर सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन शनिवार को नामांकन रद्द हुआ। जिन लोगों का नामांकन स्कूटनी के दौरान नामांकन रद्द हुआ उनमें सीमा सिंह के अलावा बसपा से आदित्य कुमार,जदयू से बागी निर्दलीय अल्ताफ़ आलम राजू, विशाल कुमार निर्दलीय का नाम शामिल है। मढ़ौरा से कुल चार प्रत्याशी मतदान से पहले ही कंटेस्ट से बाहर हो गए।

दिल में बसने का सपना टूट गया

मढौरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा (रामविलास) की प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री सीमा सिंह ने शुक्रवार को पर्चा भरा था। नामांकन करने के बाद उन्होंने कहा था कि करीब 11 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है मढ़ौरा के लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। असंभव को भी संभव कर सकते है। राजनीति में क्यों एंट्री की? इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास में अपनी भूमिका निभाने के लिए आई हूं।

कौन हैं सीमा सिंह?

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की डांसिंग क्वीन के नाम से सीमा सिंह जानी जाती है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उनको ग्लैमरस अदाओं और अदाकारी के लिए जाना जाता है। उनको भोजपुरी की सनी लियोनी भी कहा जाता है। सीमा सिंह भोजपुरी स्टार एक्टर निरहुआ के साथ भी काम किया है। 'निरहुआ रिक्शेवाला' नाम की फिल्म में वो ‘मिसिर जी तू तो बाड़ बड़ा ठंडा’ नाम के गाने से ये चर्चा में आई थी। जिसमें उनके डांस ने धमाल मचा दिया था। भोजपरी दर्शकों ने इस गाने को काफी पसंद किया था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली सीमा ने बिहार के नवादा जिले के रहने वाले सौरव सिंह से शादी की है।

600 से अधिक फिल्मों में आइटम डांस किया है

सीमा सिंह करीब 600 से अधिक फिल्मों में आइटम डांस किया है। भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में भी उन्होंने आइटम डांस कर चुकी हैं। सीमा की हिट भोजपुरी फिल्मों में 'हम दो अंजाने' (2011), 'छोड़ब ना संग तोहार' और 'हिम्मतवाला' जैसी फिल्में शामिल हैं।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

18 Oct 2025 05:43 pm

Published on:

18 Oct 2025 05:20 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट, चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका

