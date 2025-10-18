बिहार विधानसभा चुनाव: मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट, चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका

बिहार में चुनाव से पहले ही एक सीट पर NDA हिट विकेट आउट हो गई है। एनडीए प्रत्याशी और अभिनेत्री सीमा सिंह को लोजप ने मढ़ौरा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। शुक्रवार को लोजपा के सिंबल से नौमिनेशन दाखिल किया था। शनिवार को पहले चरण के नामांकन पत्रों की जांच की गई। इसी दौरान सीमा सिंह का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। इस सीट पर सीमा सिंह समेत 4 उम्मीदवारों का नामांकन शनिवार को नामांकन रद्द हुआ। जिन लोगों का नामांकन स्कूटनी के दौरान नामांकन रद्द हुआ उनमें सीमा सिंह के अलावा बसपा से आदित्य कुमार,जदयू से बागी निर्दलीय अल्ताफ़ आलम राजू, विशाल कुमार निर्दलीय का नाम शामिल है। मढ़ौरा से कुल चार प्रत्याशी मतदान से पहले ही कंटेस्ट से बाहर हो गए।