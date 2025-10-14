Bihar Elections 2025 : धमाका करने आ रही हैं एक्ट्रेस से लेकर पूर्व सीएम की पोती, जानिए कौन हैं ये नए चेहरे

बिहार के विधानसभा चुनाव कई कारणों से लगातार चर्चा में हैं। विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पार्टियों के बीच महिलाओं को टिकट देकर वोट बटोरने की होड़ लगी हुई है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, जिनमें से 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। इस चुनाव में कई महिला उम्मीदवार पहली बार चुनाव मैदान में उतरेंगी। आइए जानते हैं, इन नए चेहरों के बारे में: