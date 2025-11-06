बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह ने क्यों कहा-‘गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा’

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग के बीच BJP के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने 'बुर्का' और 'शरिया' पर विवादित बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर आने वाली महिला वोटर्स और फर्जी वोटिंग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने हर पोलिंग स्टेशन पर जांच के लिए एक आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ती किया है।