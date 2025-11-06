बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच गिरिराज सिंह ने क्यों कहा-‘गड़बड़ करेंगे तो बुर्का उठाना ही पड़ेगा’

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग के बीच BJP के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने 'बुर्का' और 'शरिया' पर विवादित बयान देकर सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर आने वाली महिला वोटर्स और फर्जी वोटिंग को लेकर कहा कि चुनाव आयोग ने हर पोलिंग स्टेशन पर जांच के लिए एक आंगनबाड़ी सेविका की नियुक्ती किया है।
इससे क्या परेशानी है। इसको धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्हें महसूस हो रहा है कि कोई बुर्के में आया है और उसका वोट फर्जी है तो उसे देखने का और दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। ये हिन्दुस्तान है पाकिस्तान नहीं जो यहां शरिया क़ानून है।
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि "मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये बुरका नहीं उठता है जब एयरपोर्ट पर जाते हैं? क्या ये बुरका नहीं उठता जब आप आधार बनाने जाते हैं। जब आप हवाई जहाज में आप यात्रा पर जाते हैं, सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हैं। क्या तब ये बुरका नहीं उठता? तो फिर इसपर विवाद क्यों?
चुनाव आयोग ने तो आंगनबाड़ी को तय किया है कि जो भी गड़बड़ी करेगा, बुरका उठाना ही पड़ेगा।" गिरिराज सिंह ने विरोधियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ये लोग बुर्का के मुद्दे को शरिया कानून से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। चुनाव आयोग ने जब नियम बनाया है तो इसका पालन करना ही होगा।
गिरिराज सिंह ने गुरुवार को अपने पैतृक गांव बड़हिया में वोट डाला। मध्य विद्यालय-2 पर बने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर सुबह सबसे पहले वोट किया। मतदान केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का पौधा भेंट कर स्वागत किया।
