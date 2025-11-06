बिहार चुनाव 2025: लखी मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव

आरजेडी प्रत्याशी भाई बीरेंद्र। फाइल फोटो
बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र आईडी दारोगा पर भड़क गए। उन्होंने दरोगा पर पक्षपात करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जमकर हंगामा किया। यह मामला बूथ संख्या 79 (मनेर) का है। भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। मतदान के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी मतदाताओं को डराने और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं।
इधर मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी का कहना है कि मतदान केंद्र पर तैनात दारोगा ने मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र
से कार्ड मंगा था। इसपर वे भड़क गए। उन्होंने दरोगा को धमकाते हुए उसपर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन को मतदाता पहचान पत्र चेक करने का अधिकार नहीं है। फिर वो मतदाता पहचान पत्र चेक कर वोटरों को परेशान करने का काम कर रहे हैं।
