बिहार चुनाव 2025: लखी मनेर में पोलिंग बूथ पर दरोगा से भिड़े RJD कैंडिडेट, लखीसराय में विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव

बिहार में पहले चरण के मतदान के बीच मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र आईडी दारोगा पर भड़क गए। उन्होंने दरोगा पर पक्षपात करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने जमकर हंगामा किया। यह मामला बूथ संख्या 79 (मनेर) का है। भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे थे। मतदान के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षाकर्मी मतदाताओं को डराने और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं।