Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

बिहार के पटना में एक महिला नाक में ऑक्सीजन पाइप के साथ वोट डालने पहुंची, लेकिन पोलिंग बूथ पहुंच कर उसे पता चला कि उसका नाम ही वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके बाद महिला इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गई।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Himadri Joshi

Nov 06, 2025

Woman reaced with oxygen pipe in her nose to cash her vote in patna

नाक में ऑक्सीजन के साथ वोट देने पहुंची महिला (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान किया जा रहा है। राज्य में चल रही वोटिंग के बीच अलग अलग हिस्सों से कई चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे है। कहीं पर पूरे मोहल्ले का नाम वोटर लिस्ट से गायब है तो कहीं पर सरकार के विरोध में वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी बीच पटना से भी एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां शालिनी नाम की एक महिला इलाज के बीच नाक में ऑक्सीजन पाइप लगाकर और हाथों में वोटर आईडी कार्ड लेकर बूथ पहुंची तो उसे कुछ ऐसा पता चला जिसे सुनकर वह हैरान रह गई। मतदान कर्मीयों ने शालिनी को बताया कि वह वोट नहीं दे सकती है क्योंकि उसका नाम तो वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है।

लखनऊ से पटना वोट डालने आई शालिनी

शालिनी खास तौर से लखनऊ से पटना वोट डालने आई थी। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बार बार लिस्ट की जांच करने की अपील की लेकिन कई बार देखने के बाद भी शालिनी का नाम लिस्ट में नहीं मिला। इस बात से नाराज शालिनी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गई है और उसने अधिकारियों से जल्द जल्द से मामले को सुलझाने की अपील की है। बिहार के चुनावी मैदान से ऐसे ही कई अनोखे नजारे सामने आ रहे है। पटना के एक निजी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर नाच गाने के साथ वोटर्स का स्वागत किया जा रहा है। वहीं सहरसा के बनमा ईटहरी के प्रखंड के जमाल नगर गांव में करीब 1500 मतदाताओं ने पोलिंग बूथ शिफ्ट होने के विरोध में और दरभंगा में सड़क नहीं बनने से नाराज होकर लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया है।

भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा युवक

लोग जोरो- शोरों से लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सा ले रहे है और दूर दूर से मतदान करने पहुंच रहे है। वैशाली के राघोपुर के दियारा इलाके में तो एक वोटर जुगाड़ की नाव बना कर बूथ नंबर 240 पर वोट डालने पहुंचा तो शेखपुरा में 95 साल की बुजुर्ग महिला लकड़ी के सहारे वोट देने आई। नालंदा के हिलसा में दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं होने पर उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैशाली में वोटिंग के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां एक युवक भैंस पर सवार होकर वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा।

शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग

बता दें कि, पहले फेज की वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि सिमरी बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर (मुंगेर जिला) और जमालपुर जैसे संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के मध्यनजर पांच बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। सुबह 11 बजे तक 27.65 फीसदी वोट डाले जा चुके है। कुल 243 सीटों में से 121 सीटों पर आज वोटिंग होगी और बाकि बची सीटों पर 11 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। आज की 104 सीटों पर महागठबंधन और NDA के बीच सीधी लड़ाई है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। पहले फेज में तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट और उनके भाई तेज प्रताप की महुआ सीट के साथ साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तारापुर सीट और मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट पर खास फोकस रहने वाला है।

Updated on:

06 Nov 2025 02:12 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:11 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

