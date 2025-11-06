Bihar Election 2025: नाक में ऑक्सीजन पाइप और हाथों में वोटर कार्ड, बूथ पहुंची तो पता चला लिस्ट में नहीं है नाम

शालिनी खास तौर से लखनऊ से पटना वोट डालने आई थी। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से बार बार लिस्ट की जांच करने की अपील की लेकिन कई बार देखने के बाद भी शालिनी का नाम लिस्ट में नहीं मिला। इस बात से नाराज शालिनी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गई है और उसने अधिकारियों से जल्द जल्द से मामले को सुलझाने की अपील की है। बिहार के चुनावी मैदान से ऐसे ही कई अनोखे नजारे सामने आ रहे है। पटना के एक निजी स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर नाच गाने के साथ वोटर्स का स्वागत किया जा रहा है। वहीं सहरसा के बनमा ईटहरी के प्रखंड के जमाल नगर गांव में करीब 1500 मतदाताओं ने पोलिंग बूथ शिफ्ट होने के विरोध में और दरभंगा में सड़क नहीं बनने से नाराज होकर लोगों ने वोटों का बहिष्कार कर दिया है।