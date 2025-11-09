बिहार चुनाव 2025: दूसरे चरण का प्रचार बंद, 122 सीटों पर 11 नवंबर को 3 करोड़ 70 लाख मतदाता करेंगे मतदान

चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान समेत तमाम बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियां कर वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का प्रयास किया। चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने अपने विकास कार्य गिनाए। इधर तेजस्वी ने रोजगार को मुद्दा बनाया। वे इसके सहारे युवाओं को जोड़ने का भी प्रयास किया। चुनाव प्रचार के अन्तिम दिन आरोप-प्रत्यारोप और वादों की पूरे दिन बारिश होती रही। इसकी वजह से पूरे दिन चुनावी माहौल गरमाया रहा।