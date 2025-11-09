बिहार चुनाव 2025: तिरहुत की 40, सीमांचल की 24 और मगध की 26 सीटें तय करेंगी बिहार में किसकी बनेगी सरकार

बिहार चुनाव 2025: बिहार में दूसरे चरण की 11 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर होना है। दूसरे चरण में तिरहुत की 40, सीमांचल की 24 और मगध की 26 सीटों का परिणाम ही एनडीए और महागठबंधन की सत्ता का फासला तय करेंगी। 126 सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले 90 सीट काफी महत्वपूर्ण है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तिरहुत में एनडीए का दबदबा था तो मगध में महागठबंधन का दबदबा था। सीमांचल ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र सात सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी।
2020 के चुनाव में तिरहुत की पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर व मधुबनी की 40 सीटों में से 31 पर एनडीए ने जीत अपने नाम किया था। जिसने एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया था। वहीं, तिरहुत में महज नौ सीटें जीतने वाले महागठबंधन पिछड़ कर सत्ता से दूर हो गए थे। वहीं,मगध के गया,नवादा,औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल की कुल 26 सीटों में 20 पर महागठबंधन व छह सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। एनडीए अगर तिरहुत के गढ़ को बचाये रखते हुए मगध में महागठबंधन के गढ़ को तोड़ने में सफल होता है या महागठबंधन मगध के किले को बचाते हुए तिरहुत में एनडीए के गढ़ में सेंधमारी करता है,तो ही वे बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर पायेंगे।
सीमांचल की 24 सीटें सरकार बनने की दिशा तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने आठ, जदयू ने चार, कांग्रेस ने पांच, राजद और भाकपा (माले) ने एक-एक, जबकि एआइएमआइएम ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी थी। क्योंकि सीमांचल के मुसलमान वोटरों ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह से सीमांचल के 24 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। महागठबंधन सीमांचल के अपने कोर वोटरों को गोलबंद करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं एनडीए यहां पर अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगा है। एआइएमआइएम और जनसुराज की उपस्थिति ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है।
मगध में गया, औरंगाबाद,नवादा, जहानाबाद और अरवल जिले शामिल हैं। गया जिला की इमामगंज, टिकारी और बाराचट्टी सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का 2020 में कब्जा था। 2025 में तीनों सीटों पर हम पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिल रही है। गया शहर से बीजेपी, बेलागंज से जदयू, वजीरगंज से कांग्रेस, और शेरघाटी में लोजपा-आर मैदान में हैं। इसी प्रकार औरंगाबाद के कुटुंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है। इधर, शाहाबाद के रोहतास और कैमूर की सभी 11 सीटों पर महागबंधन ने जीत हासिल की थी। एनडीए को सत्ता का रास्ता आसान करना है तो महागठबंधन के इस किले को तोड़ना ही होगा। वहीं, महागठबंधन को रोहतास व कैमूर में अपनी मजबूत किलेबंदी करनी होगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग