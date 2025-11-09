Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: तिरहुत की 40, सीमांचल की 24 और मगध की 26 सीटें तय करेंगी बिहार में किसकी बनेगी सरकार

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में तिरहुत, सीमांचल और मगध के 90 सीटें तय करेगी की बिहार में किसकी सरकार बनेगी। तिरहुत के 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है तो मगध के 26 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन का 2020 के चुनाव में दबदबा था।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 09, 2025

बिहार चुनाव 2025: बिहार में दूसरे चरण की 11 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर होना है। दूसरे चरण में तिरहुत की 40, सीमांचल की 24 और मगध की 26 सीटों का परिणाम ही एनडीए और महागठबंधन की सत्ता का फासला तय करेंगी। 126 सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले 90 सीट काफी महत्वपूर्ण है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तिरहुत में एनडीए का दबदबा था तो मगध में महागठबंधन का दबदबा था। सीमांचल ने महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया था। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में मात्र सात सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी।

तिरहुत में एनडीए का दबदबा

2020 के चुनाव में तिरहुत की पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर व मधुबनी की 40 सीटों में से 31 पर एनडीए ने जीत अपने नाम किया था। जिसने एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया था। वहीं, तिरहुत में महज नौ सीटें जीतने वाले महागठबंधन पिछड़ कर सत्ता से दूर हो गए थे। वहीं,मगध के गया,नवादा,औरंगाबाद, जहानाबाद व अरवल की कुल 26 सीटों में 20 पर महागठबंधन व छह सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। एनडीए अगर तिरहुत के गढ़ को बचाये रखते हुए मगध में महागठबंधन के गढ़ को तोड़ने में सफल होता है या महागठबंधन मगध के किले को बचाते हुए तिरहुत में एनडीए के गढ़ में सेंधमारी करता है,तो ही वे बहुमत के आंकड़े को आसानी से पार कर पायेंगे।

सीमांचल में त्रिकोणीय संघर्ष

सीमांचल की 24 सीटें सरकार बनने की दिशा तय करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 24 सीटों में से बीजेपी ने आठ, जदयू ने चार, कांग्रेस ने पांच, राजद और भाकपा (माले) ने एक-एक, जबकि एआइएमआइएम ने पांच सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी थी। क्योंकि सीमांचल के मुसलमान वोटरों ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। इसकी वजह से सीमांचल के 24 में से 12 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। महागठबंधन सीमांचल के अपने कोर वोटरों को गोलबंद करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं एनडीए यहां पर अपनी जमीन को और मजबूत करने में लगा है। एआइएमआइएम और जनसुराज की उपस्थिति ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है।

मगध में महागठबंधन का दबदबा

मगध में गया, औरंगाबाद,नवादा, जहानाबाद और अरवल जिले शामिल हैं। गया जिला की इमामगंज, टिकारी और बाराचट्टी सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम का 2020 में कब्जा था। 2025 में तीनों सीटों पर हम पार्टी के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर मिल रही है। गया शहर से बीजेपी, बेलागंज से जदयू, वजीरगंज से कांग्रेस, और शेरघाटी में लोजपा-आर मैदान में हैं। इसी प्रकार औरंगाबाद के कुटुंबा से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर है। इधर, शाहाबाद के रोहतास और कैमूर की सभी 11 सीटों पर महागबंधन ने जीत हासिल की थी। एनडीए को सत्ता का रास्ता आसान करना है तो महागठबंधन के इस किले को तोड़ना ही होगा। वहीं, महागठबंधन को रोहतास व कैमूर में अपनी मजबूत किलेबंदी करनी होगी।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी के दो कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, नेटवर्थ में जानें कौन किस पर भारी
पटना
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

09 Nov 2025 10:56 am

Published on:

09 Nov 2025 10:55 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: तिरहुत की 40, सीमांचल की 24 और मगध की 26 सीटें तय करेंगी बिहार में किसकी बनेगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Chunav: प्रियंका गांधी का भाषण सुनकर भड़क गईं यह महिला नेता, कहा- ‘गांधी सरनेम होने का मतलब ये नहीं कि आप…’

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन के वोट बैंक पर ओवैसी और पीके की नजर, सीमांचल में किसका चलेगा जादू?

Bihar Election 2025
पटना

‘जंगलराज’ बनाम ‘कट्टा सरकार’, बिहार में आखिरी दौर के प्रचार में घमासान

bihar election | पीएम नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: फिर एक साथ नजर आए तेज प्रताप और रवि किशन, सियासी हलचल हुई तेज

तेज प्रताप और रवि किशन की फिर हुई मुलाकात
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: जमुई में गरमाया माहौल! RJD प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज

Bihar Election
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.