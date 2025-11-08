Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी के दो कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, नेटवर्थ में जानें कौन किस पर भारी

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। पवन सिंह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर दोनों के आर्थिक स्थिति पर बहस शुरू हो गई है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 08, 2025

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव

पवन सिंह और खेसारी लाल यादव (फोटो- खेसारी लाल यादव फेसबुक )

बिहार चुनाव 2025 भोजपुरी के दो कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग के बीच दोनों के नेटवर्थ को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दोनों ही कलाकार बिहार के हैं। लेकिन दोनों दो दलों के साथ हैं। पवन सिंह जहां बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर 2025 का छपरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पवन सिंह की ओर से खेसारी लाल यादव की पत्नी पर दिए बयान के बाद दोनों भजपुरी कलाकार के बीच विवाद बढ़ गया है। इस विवाद के बीच दोनों के नेटवर्थ को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि किसके पास कितना नेटवर्थ है।

किसके पास कितना नेटवर्थ

दोनों भोजपुरी कलाकारों के नेटवर्थ की चर्चा करें तो खेसारी लाल यादव के पास पवन सिंह से ज्यादा नेटवर्थ है। चुनावी हलफनामे के अनुसार खेसारी लाल यादव के पास चल अचल संपत्ति 24.81 करोड़ की है। जबकि पवन सिंह की नेटवर्थ 16.75 करोड़ रुपये से ज्यादा की है। खेसारी लाल यादव के पास 3 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर कार है तो पवन सिंह के पास 1.39 करोड़ की मोटरसाइकिल है।

चल-अचल संपत्तिपवन सिंहखेसारी लाल यादव
मोटर साइकिल1.39 करोड़ की मोटरसाइकिल--
कारतीन कार है3 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर कार
कैश और आभूषण31 लाख की ज्वेलरी और बैंक बैलेंस35 लाख रुपये का सोना और बैंक बैलेंस
अचल संपत्ति11.70 करोड़- आरा और पटना में कृषि व व्यावसायिक भूमि, मुंबई और लखनऊ में पांच आवासीय संपत्तियां7.91 करोड़ रुपये बिहार और अन्य राज्यों में जमीन व मकान
पत्नी---चंदा यादव की चल संपत्ति 90 लाख और अचल 6.49 करोड़ रुपये है।

खेसारी लाल यादव ने अपना यह सफर बचपन में गाय चराने, दूध बेचने और दिल्ली में लिट्टी-चोखा की ठेला लगाने से शुरू करने के बाद 100 से अधिक फिल्मों और 5000 गीतों के बाद पूरा किया है। खेसारी यादव अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। इधर, पवन सिंह को उनकी दौलत संगीत व व्यापार से बनी है। उनपर सात आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

