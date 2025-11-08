बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी के दो कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, नेटवर्थ में जानें कौन किस पर भारी

बिहार चुनाव 2025 भोजपुरी के दो कलाकार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग के बीच दोनों के नेटवर्थ को लेकर भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दोनों ही कलाकार बिहार के हैं। लेकिन दोनों दो दलों के साथ हैं। पवन सिंह जहां बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगे हैं। वहीं खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर 2025 का छपरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। पवन सिंह की ओर से खेसारी लाल यादव की पत्नी पर दिए बयान के बाद दोनों भजपुरी कलाकार के बीच विवाद बढ़ गया है। इस विवाद के बीच दोनों के नेटवर्थ को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक चर्चा शुरू हो गई है। आइए जानते हैं कि किसके पास कितना नेटवर्थ है।