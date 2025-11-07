बिहार चुनाव 2025: मोकामा में जबरदस्त वोटिंग,’छोटे सरकार’ बचा पाएंगे अपनी सरकार? या बदलेगा निजाम

बिहार चुनाव 2025: बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या के बाद मोकामा विधानसभा सीट की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दुलारचंद यादव की हत्या का आरोप जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगने के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 2025 के चुनाव में अनंत सिंह के सामने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखने की चुनौती था, तो वहीं सूरजभान सिंह के सामने इतिहास दोहराने का मौका। मोकामा विधानसभा सीट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही है। जन सुराज के टिकट पर पीयूष प्रियदर्शी ने दोनों को मात देने की पूरी कोशिश किया। इनके प्रयास पर मोकामा की जनता ने 06 नवंबर को अपना फैसला मतदान कर के दे दिया है। 14 नवंबर को रिजल्ट में पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा।