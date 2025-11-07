Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: खेसारी लाल यादव ने कहा- अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए बिहार बदलिए, पवन सिंह पर भी कसा तंज

बिहार चुनाव 2025 खेसारी लाल यादव ने दावा किया कि पहले चरण में महागठबंधन 100 सीटें जीत गया है। मतदान कर के जनता ने अपना संदेश दे दी है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 07, 2025

खेसारी लाल यादव। फोटो- सोशल साइट

बिहार चुनाव 2025: भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव शुक्रवार को दिनारा विधानसभा क्षेत्र के पिथनी हाई स्कूल मैदान में आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए रोजी रोजगार की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार बदलनी जरूरी है। ताकि हमें रोजी रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में जाने की जरूरत नहीं पड़े। बिहार के बच्चे को बिहार में ही रोजी- रोजगार मिले। ऐसी व्यवस्था बहाल करने के लिए यह सरकार बदलनी जरूरी है।

पवन सिंह पर कसा तंज

भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर चुनावी सभा में भी तीखा हमला करते हुए बोला कि पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर जो कुछ कहा है वह तो आप लोग जानते ही हैं। मीडिया वे आजकल बहुत कुछ कहते चल रहे हैं। ये वो ही पवन भैया हैं जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार किया था, यहां तक कि मेरे पिताजी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया था। वे छपरा में आकर मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही फर्क है मेरे और उनमें।

100 सीट जीतने का दावा

फिल्मी अंदाज में खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिहार बदलेंगे ना? ताकि आपके बच्चे आपसे सवाल नहीं पूछें? वे यह नहीं बोलें कि जब बिहार बदल रहा था तब आपने गलत को क्यों चुना? कार्यक्रम के अंत में खेसारी लाल यादव ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में महागठबंधन 100 सीटों पर जीत रही हैं। जो बच गया है वो 11 नवंबर को जीत लेंगे।

बयान को लेकर सुर्खियों में

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि राम मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर, प्रोफेसर या अफसर बन जाऊंगा क्या? नहीं। राम मंदिर आस्था का विषय है, वह अलग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। देश शिक्षा से ही चलाया जा सकता है। हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने "खेसारी लाल यादव के इस बयान को मूर्खतापूर्ण कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत सनातन धर्म का देश है और भगवान राम सनातन की आत्मा हैं। खेसारी लाल के बयान से साबित होता है कि कुछ चंद वोटों के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव 2025: मोकामा जा रहा 99 लाख रुपया जब्त, पढ़िए पैसे का चुनावी कनेक्शन
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

07 Nov 2025 08:58 pm

Published on:

07 Nov 2025 08:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: खेसारी लाल यादव ने कहा- अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए बिहार बदलिए, पवन सिंह पर भी कसा तंज

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bihar Election: क्या चिराग की सांसद शांभवी ने दो बार किया मतदान? कांग्रेस-RJD ने उठाया सवाल

Bihar Election| shambhawi chaudhary
पटना

‘बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए’: प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ‘दुनाली, रंगदारी’ तंज

PM Modi Bihar rally
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने कहा- इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बदलाव के लिए होती है

पटना

‘गुंडा-मवाली है ये लोग, बिहार को बर्बाद किया…’ RJD विधायक पर भड़के तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.