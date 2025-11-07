बिहार चुनाव 2025: खेसारी लाल यादव ने कहा- अपने बच्चों के रोजी रोजगार के लिए बिहार बदलिए, पवन सिंह पर भी कसा तंज

भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि राम मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर, प्रोफेसर या अफसर बन जाऊंगा क्या? नहीं। राम मंदिर आस्था का विषय है, वह अलग है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। देश शिक्षा से ही चलाया जा सकता है। हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने "खेसारी लाल यादव के इस बयान को मूर्खतापूर्ण कहा था। उन्होंने कहा था कि भारत सनातन धर्म का देश है और भगवान राम सनातन की आत्मा हैं। खेसारी लाल के बयान से साबित होता है कि कुछ चंद वोटों के लिए और चंद लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने यह बयान दिया है।