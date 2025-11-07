Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनाव 2025: मोकामा जा रहा 99 लाख रुपया जब्त, पढ़िए पैसे का चुनावी कनेक्शन

बिहार चुनाव के बीच गोरखपुर की जीआरपी ने शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति के पास से 99 लाख नौ हजार रुपये बरामद किया है। युवक यह पैसा लेकर बिहार के मोकामा जा रहा था।

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 07, 2025

सांकेतिक तस्वीर। सोशल साइट- फेसबुक

बिहार चुनाव के बीच मोकामा जा रहा 99 लाख रूपये को गोरखपुर पुलिस जब्त कर लिया है। जीआरपी ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान बिहार के सहरसा तक जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक के पास से बरामद किया है। पकड़ा गया व्यक्ति रुपये को लेकर बिहार के सहरसा तक जाने वाली वैशाली एक्सप्रेस के जरिए मोकामा ले जाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में गिरफ्तार युवक भी मोकामा क ही रहने वाला है।

क्या है पूरा मामला

रेलवे पुलिस के अनुसार वीआईपी गेट से सुबह करीब साढ़े सात बजे के करीब एक युवक के संदिग्ध लने पर उसकी जब चेकिंग की गई तो ये रकम बरामद हुआ। युवक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह गोरखपुर से पैसा लेकर शुक्रवार की सुबह वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जाने वाला था। युवक ने अभी तक पुलिस को यह नहीं बताया है कि इतने पैसा उसके पास कहां से आए। वो पैसा लेकर मोकामा में किसे देने जा रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 99 लाख नौ हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने पैसा जब्त कर इस बरामदगी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। जीआरपी पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है।

image

बिहार चुनाव 2025: मोकामा जा रहा 99 लाख रुपया जब्त, पढ़िए पैसे का चुनावी कनेक्शन

