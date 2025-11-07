बिहार चुनाव 2025: मोकामा जा रहा 99 लाख रुपया जब्त, पढ़िए पैसे का चुनावी कनेक्शन

रेलवे पुलिस के अनुसार वीआईपी गेट से सुबह करीब साढ़े सात बजे के करीब एक युवक के संदिग्ध लने पर उसकी जब चेकिंग की गई तो ये रकम बरामद हुआ। युवक ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह गोरखपुर से पैसा लेकर शुक्रवार की सुबह वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से बिहार जाने वाला था। युवक ने अभी तक पुलिस को यह नहीं बताया है कि इतने पैसा उसके पास कहां से आए। वो पैसा लेकर मोकामा में किसे देने जा रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 99 लाख नौ हजार रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने पैसा जब्त कर इस बरामदगी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। जीआरपी पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है।