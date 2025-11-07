बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने कहा- इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बदलाव के लिए होती है

प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में जन सुराज जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती है। युवाओं के वोट प्रतिशत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा यह इसकी बनगी है। पीके ने दावा किया कि बदलाव तो निश्चित है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हआ है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ये दो बातों को दिखाता है। एक जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। रजनीतिक विकल्प के अभाव में वे पिछले 25-30 साल से वो धीरे-धीरे चुनाव को लेकर उदासीन हो गई थी। अब जन सुराज उनके सामने एक नया विकल्प मिला तो वे घर से निकलें हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस लिए यह वोटिंग बदलाव के लिए हुई है।