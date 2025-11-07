बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने कहा- इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बदलाव के लिए होती है

प्रशांत किशोर (जनसुराज नेता)
बिहार में पहले चरण में हुए बंपर वोटिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच जन सुराज के प्रशांत किशोर ने अपनी जीत का दावा किया है। पत्रकारों से बात करते हुए पीके ने कहा कि 14 तारीख को बिहार में इतिहास लिखा जाएगा। बंपर वोटिंग पर उन्होंने कहा कि जनता नए विकल्प को लेकर उत्साह में है। यह वोट प्रवासी मजदूरों के हैं। जो अभी तक पर्व मनाने के बाद अपने काम पर लौट जाया करते थे। लेकिन, इस दफा बिहार में रूक कर उन्होंने नए बिहार बनाने के लिए वोटिंग किया है।
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार में जन सुराज जीतने जा रही है। उन्होंने कहा कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए होती है। युवाओं के वोट प्रतिशत की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा यह इसकी बनगी है। पीके ने दावा किया कि बदलाव तो निश्चित है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हआ है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ये दो बातों को दिखाता है। एक जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार में 60 प्रतिशत से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। रजनीतिक विकल्प के अभाव में वे पिछले 25-30 साल से वो धीरे-धीरे चुनाव को लेकर उदासीन हो गई थी। अब जन सुराज उनके सामने एक नया विकल्प मिला तो वे घर से निकलें हैं और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इस लिए यह वोटिंग बदलाव के लिए हुई है।
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि छठ के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रुक गए थे। ये लोग अपना और अपने परिवार का वोट कराकर सभी को सपरप्राइज कर दिया है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग महिलाओं को पैसा देकर जीत का सपना देख रहे हैं। इस चुनाव में महिलाओं के साथ प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर हैं। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पोलिंग रज्य में बदलाव के संकेत है। 14 नवंबर को बिहार में नई व्यवस्था बनने जा रही है।
बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हुआ। इसमें 64.66 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इसपर बीजेपी ने 121 में से 100 सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि एनडीए को महिलाओं का समर्थन मिला है। वहीं तेजस्वी का कहना है कि बंपर वोटिंग इस बात का इशारा है कि जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। इधर, पीके का दावा है कि जन सुराज की सरकार बनेगी। बंपर वोटिंग बदलाव के लिए हुआ है।
