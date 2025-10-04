Bihar Elections : 54 सीटों पर आज तक नहीं जीता राजद, 9 पर लगातार बीजेपी का कब्जा

बिहार विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो चुकी है और इस बार भी नजरें उन सीटों पर हैं, जहां अब तक बड़े दलों का गणित कभी नहीं बैठ पाया। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की 54 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल (राजद) आज तक जीत का स्वाद नहीं चख पाया है। इसी तरह 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर लगातार बीजेपी का कब्जा बना हुआ है। इन सीटों को लेकर यह कहा जा रहा है कि यहां परंपरागत जीत का समीकरण बाकी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है।