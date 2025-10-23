महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम पर लगेगी मुहर, जारी होगा साझा घोषणा पत्र, फ्रेंडली फाइट पर पढ़िए क्या है अपडेट

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आरजेडी प्रमुख ने कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत से साफ कहा है कि पहले सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम की घोषणा करें फिर हम इसपर बातचीत करेंगे। आरजेडी के एक सीनियर नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुछ सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट ही होगा। लेकिन सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम की घोषणा के बाद कुछ सीटों से पार्टी अपना प्रत्याशी वापस ले सकती है।