महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम पर लगेगी मुहर, जारी होगा साझा घोषणा पत्र, फ्रेंडली फाइट पर पढ़िए क्या है अपडेट

बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ मुद्दे पर महगठबंधन में खटपट कम करने को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत  बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मिले। दोनों नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर आम सहमति बन गई है। कुछ पर आज की बैठक में बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 23, 2025

लालू-तेजस्वी से अशोक गहलोत ने की मुलाकात (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान के बीच कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत की बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद महागठबंधन की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हर किसी की नजर है। होटल मौर्या में इसको लेकर जो पोस्टर लगे हैं उसमें सिर्फ तेजस्वी यादव के ही फोटो हैं। इसके लेकर साफ है कि बिहार में महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे।

लालू और गहलोत की बैठक में क्या था खास?

सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत की बुधवार को हुई मीटिंग में तय हुआ कि कांग्रेस पहले सीएम फेस को घोषित करे। इसके बाद ही किसी और मुद्दे पर बात होगी। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद के कड़े रूख के बाद पटना के होटल मौर्या में होने वाले संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की जायेगी। महागठबंधन के सभी घटक दल इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पेस पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करेंगे। इसके बाद महागठबंधन अपना साझा घोषणा पत्र भी जारी करेगा।

फ्रेंडली फाइट पर नहीं बनी बात

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आरजेडी प्रमुख ने कांग्रेस पर्यवेक्षक अशोक गहलोत से साफ कहा है कि पहले सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम की घोषणा करें फिर हम इसपर बातचीत करेंगे। आरजेडी के एक सीनियर नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुछ सीटों पर तो फ्रेंडली फाइट ही होगा। लेकिन सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम की घोषणा के बाद कुछ सीटों से पार्टी अपना प्रत्याशी वापस ले सकती है।

साझा घोषणा पत्र होगा जारी

महागठबंधन की ओर से आज साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जायेगा। इसमें महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसके साथ ही नौकरी, पलायन और रोजगार को भी फोकस किया गया है।

Updated on:

23 Oct 2025 12:17 pm

Published on:

23 Oct 2025 11:27 am

