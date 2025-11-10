बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के लिए मंगलवार (11 नवंबर) की सुबह 07 बजे से बिहार में की वोटिंग शुरू हो जायेगी। बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 1302 उम्मीदवार दूसरे चरण के चुनाव में हैं। इसमें हर आयु वर्ग के प्रत्याशी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, वीआइपी, लोजपा आर और हम पार्टी के कुल 31 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि 40 साल या फिर इसके नीचे के हैं। ये 50 से अधिक उम्र वाले अनुभवी और दिग्गज नेता को चुनाव में चुनौती दे रहे हैं।