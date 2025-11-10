बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)
बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के लिए मंगलवार (11 नवंबर) की सुबह 07 बजे से बिहार में की वोटिंग शुरू हो जायेगी। बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 1302 उम्मीदवार दूसरे चरण के चुनाव में हैं। इसमें हर आयु वर्ग के प्रत्याशी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, वीआइपी, लोजपा आर और हम पार्टी के कुल 31 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि 40 साल या फिर इसके नीचे के हैं। ये 50 से अधिक उम्र वाले अनुभवी और दिग्गज नेता को चुनाव में चुनौती दे रहे हैं।
|विधानसभा क्षेत्र
|प्रत्याशी के नाम
|उम्र
|अमरपुर
|जयंत राज
|40
|बाबूबरही
|मीना कुमारी
|36
|घोसी
|ऋतुराज कुमार
|36
|सिकटा
|समृद्ध वर्मा
|37
|हरलाखी
|सुधांशु शेखर
|39
|नबीनगर
|चेतन आनंद
|33
|विधानसभा
|प्रत्याशी के नाम
|उम्र
|बगहा
|जयेश मंगलम सिंह
|38
|चनपटिया
|अभिषेक रंजन
|34
|फारबिसगंज
|मनोज विश्वास
|38
|नरकटियागंज
|शाश्वत केदार
|37
|बथनाहा
|नवीन कुमार
|25
|विधानसभा
|प्रत्याशी
|उम्र
|बाराचट्टी
|तनुश्री कुमारी
|26
|बेलागंज
|विश्ववनाथ कुमार सिंह
|37
|बेलहर
|चाणक्य प्रकाश रंजन
|30
|बिस्फी
|आसिफ अहमद
|34
|ढाका
|फैसल रहमान
|40
|गोह
|अमरेंद्र कुमार
|39
|मोतिहारी
|देवागुप्ता
|35
|रानीगंज
|अविनाश मंगलम
|38
|रून्नी सैदपुर
|चंदन कुमार
|30
|त्रिवेणीगंज
|संतोष कुमार
|39
|रजौली
|पिंकी भारती
|35
|विधानसभा
|प्रत्याशी के नाम
|उम्र
|बथनाहा
|अनिल कुमार
|38
|कटोरिया
|पूरण लाल टुडू
|37
|राजनगर
|सुजीत कुमार
|30
|विधानसभा
|प्रत्याशी के नाम
|उम्र
|कटिहार
|सौरव कुमार अग्रवाल
|39
|केसरिया
|वरुण विजय
|38
|बिहपुर
|अपर्णा कुमारी
|38
