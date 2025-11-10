Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

बिहार चुनाव में कांग्रेस के बथनाहा से प्रत्याशी नवीन कुमार की आयु मात्र 25 वर्ष है. इसी प्रकार अतरी से हम के उम्मीदवार रोमित कुमार 37,बेलसंड से लोजपा आर के उम्मीदवार अमित कुमार 34 वर्ष के हैं। ये अनुभवी नेताओं के लिए चुनाव में चुनौती बनते दिखे।

less than 1 minute read
पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 10, 2025

Bihar Election 2025

बिहार विधानसभा चुनाव (Photo-Patrika)

बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के लिए मंगलवार (11 नवंबर) की सुबह 07 बजे से बिहार में की वोटिंग शुरू हो जायेगी। बिहार के 20 जिलों के 122 विधानसभा क्षेत्रों में 1302 उम्मीदवार दूसरे चरण के चुनाव में हैं। इसमें हर आयु वर्ग के प्रत्याशी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी, बीजेपी, जदयू, कांग्रेस, वीआइपी, लोजपा आर और हम पार्टी के कुल 31 ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि 40 साल या फिर इसके नीचे के हैं। ये 50 से अधिक उम्र वाले अनुभवी और दिग्गज नेता को चुनाव में चुनौती दे रहे हैं।

जदयू के प्रत्याशी

विधानसभा क्षेत्रप्रत्याशी के नामउम्र
अमरपुरजयंत राज 40
बाबूबरही मीना कुमारी 36
घोसी ऋतुराज कुमार 36
सिकटा समृद्ध वर्मा 37
हरलाखी सुधांशु शेखर 39
नबीनगर चेतन आनंद 33

कांग्रेस प्रत्याशी

विधानसभाप्रत्याशी के नामउम्र
बगहा जयेश मंगलम सिंह 38
चनपटिया अभिषेक रंजन 34
फारबिसगंज मनोज विश्वास 38
नरकटियागंज शाश्वत केदार 37
बथनाहा नवीन कुमार 25

आरजेडी प्रत्याशी

विधानसभाप्रत्याशीउम्र
बाराचट्टी तनुश्री कुमारी 26
बेलागंज विश्ववनाथ कुमार सिंह 37
बेलहर चाणक्य प्रकाश रंजन 30
बिस्फी आसिफ अहमद 34
ढाका फैसल रहमान 40
गोह अमरेंद्र कुमार 39
मोतिहारी देवागुप्ता 35
रानीगंज अविनाश मंगलम 38
रून्नी सैदपुर चंदन कुमार 30
त्रिवेणीगंज संतोष कुमार 39
रजौली पिंकी भारती 35

बीजेपी प्रत्याशी

विधानसभाप्रत्याशी के नामउम्र
बथनाहा अनिल कुमार 38
कटोरिया पूरण लाल टुडू 37
राजनगर सुजीत कुमार 30

वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी

विधानसभा प्रत्याशी के नामउम्र
कटिहार सौरव कुमार अग्रवाल 39
केसरिया वरुण विजय38
बिहपुर अपर्णा कुमारी 38

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

10 Nov 2025 05:54 pm

Published on:

10 Nov 2025 05:47 pm

बिहार चुनव 2025: दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं को चुनौती दे रहे 40 से कम उम्र के ये उम्मीदवार

