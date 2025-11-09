बिहार चुनाव 2025: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने क्यों कहा राहुल गांधी जुबान संभालकर बात करें?

राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार से पूछा कि देश व बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इस पर चुनावी सभा में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार क्यों नहीं बात करते हैं। बिहार में में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बेची जा रही है या बंद हो रही है। बिहार के लोग आपको अलग-अलग प्रदेशों में मिलेंगे। दुबई में भी मिलेंगे। बिहार के लोग को वहां मेहनत करने क्यों जाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में नीतीश जी और देश में मोदी जी ने देश में रोजगार खत्म करने का काम किया है। हमारी सरकार आएगी तो घर घर रोजगार देंगे।