बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन के वोट बैंक पर ओवैसी और पीके की नजर, सीमांचल में किसका चलेगा जादू?

2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल के 24 विधानसभा सीटों में एआईएमआईएम ने पांच सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। एआईएमआईएम ने सीमांचल के अमौर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट और कोचाधामन सीटों पर अपनी जीत दर्ज किया था। पांच में से तीन सीटों पर 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी का कब्जा था और दो सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। सीमांचल में 2020 के चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन की वजह से प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनते- बनते रह गई थी। इस जीत ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों की बेचैनी बढ़ा दी थी। क्योंकि सीमांचल के वर्षो से महागठहंधन के कोर वोटर मुसलमानों ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था।