बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025:  पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में अपनी सभा में आरजेडी के शासन काल को “कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन.” से तुलना किया। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए उद्योग की जरूरत है। लेकिन जो लोग दूसरे की जमीन अपने नाम करवाया करते हैं वे उद्योग के लिए जमीन कहां से देंगे।

Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 30, 2025

Pm Modi in CG: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री होंगे रथ पर सवार, शांति शिखर में लगाएंगे ध्यान, जानें मिनट टू मिनट प्रोग्राम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ANI)

बिहार चुनाव 2025: मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता छठ मैया के अपमान को सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि महागठबंधन के नेता छठ पूजा को गाली देने का काम कर रहे हैं। वे इसे ‘ड्रामा’ या ‘नौटंकी’ बता रहे हैं। PM मोदी ने भावुक होते हुए सभा में आए लोगों से पूछा, “क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहेगा? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं, वो सहेंगी?” मोदी ने आरजेडी के शासन काल को “कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन.” से तुलना किया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग दूसरे की जमीन अपने नाम कर लिया करते हैं वे उद्योग लगाने के लिए जमीन कहां से देंगे।

छठी मैया का अपमान

पीएम मोदी ने कहा कि छठी मैया की जय-जयकार अब पूरे दुनिया में हो रही है। वहीं कुछ लोग छठ पूजा का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छठी मैया का अपमान हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठ पूजा में आस्था रखता है। ये अपमान निर्जला व्रत रखने वाली मां बहनों का भी है। पीएम मोदी ने सभा में आए लोगों से पूछा कि क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? उन्होंने आगे कहा कि छठ पूजा के इस अपमान को बिहार और छठी मैया की पूजा करने वाले लोग कभी नहीं भूलेंगे। चुनाव में अपने वोट से वे इसका जवाब देंगे।

आरजेडी की पांच पहचान

पीएम मोदी ने आरजेडी के शासन काल को “कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन.” से तुलना करते हुए तीखा हमला बोला। मोदी ने आरजेडी के शासनकाल को पाँच शब्दों में परिभाषित में करने के बाद सभा में आए लोगों से पूछा कि क्या यह जंगलराज की पहचान नहीं थी? मोदी ने कहा कि आरजेडी -कांग्रेस बिहार को कभी विकसित नहीं बना सकते,वे सिर्फ विश्वासघात कर सकते हैं।

जिन्होंने रेल को लूटा, वे कनेक्टिविटी देंगे?

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग चाहिए, जिसके लिए जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी और कानून का राज जरूरी है। लेकिन, “जिनका इतिहास जमीन कब्जा करने का रहा हो वे क्या किसी उद्योग को जमीन देंगे? बिहार को जो लोग लालटेन युग में रखा, क्या वे बिजली देंगे? जिन्होंने रेल को लूटा, वे कनेक्टिविटी देंगे?”

गोलू अपहरण कांड का किया जिक्र

पीएम मोदी ने कहा कि लालू राज में गाड़ियों के शोरूम में लूट पाट हुआ करता था। किडनैपिंग के बाद छोटे से बच्चे की हत्या कर दी जाती थी। गोलू अपहरण कांड की चर्चा करते हुए सभा में आए लोगों से कहा कि क्या आप फिर से बिहार में अपराधियों की सरकार बनाना चाहते हैं। आप अगर सुख और शांति से रहना चाहते हैं तो बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में अपना महत्वपूर्ण वोटिंग करें।

लीची की मिठास से की तुलना

पीएम मोदी मुजफ्फरपुर में लीची की मिठास की तुलना यहां के लोगों से करते हुए कहा कि “आपकी यह बोली उतनी ही मीठी है, जितनी यहां की लीची। ”उन्होंने तेज बारिश के बावजूद जनसभा में उमड़ी भीड़ के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को अपना ‘मालिक’ बताया और बिहार की जनता से अपील किया कि वे एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में सहयोग करें।

बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

