बिहार चुनाव 2025: पीएम मोदी ने अपनी सभा में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन की चर्चा कर आरजेडी पर कसा तंज

बिहार चुनाव 2025: मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता छठ मैया के अपमान को सहन नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि महागठबंधन के नेता छठ पूजा को गाली देने का काम कर रहे हैं। वे इसे ‘ड्रामा’ या ‘नौटंकी’ बता रहे हैं। PM मोदी ने भावुक होते हुए सभा में आए लोगों से पूछा, “क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहेगा? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती हैं, वो सहेंगी?” मोदी ने आरजेडी के शासन काल को “कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन.” से तुलना किया। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग दूसरे की जमीन अपने नाम कर लिया करते हैं वे उद्योग लगाने के लिए जमीन कहां से देंगे।