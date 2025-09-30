2017 में यूपी में कमल खिलाने वाले ये कद्दावर नेता बिहार में ऐसे देंगे EBC कार्ड को चुनौती? समझिए बीजेपी का गणित

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कार्ड खेलकर नया रणनीतिक दांव चला है। केशव मौर्य को पार्टी ने हाल में बिहार चुनाव का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। राजनीतिक पंडितों की राय है कि पहली नजर में यह कदम संगठनात्मक जिम्मेदारी का विस्तार लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीतिक गणित छिपा है। महागठबंधन के Extrememly Backward Class (EBC) कार्ड खेलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बिहार की सियासत में सक्रिय होना, बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें गैर यादव-ओबीसी (Other Backward Classes) वोट बैंक को अपनी ओर मिलाया जा सके।