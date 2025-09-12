Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Elections 2025 : बीजेपी इस दल को ज्यादा सीट देने पर राजी, जदयू ने उतारा पहला उम्मीदवार

सीएम नीतीश कुमार ने राजपुर सुरक्षित सीट से पहला उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है।

पटना

Ashish Deep

Sep 12, 2025

PM Modi-CM Nitish Kumar
बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह किसी का दबाव स्वीकार नहीं करेगी। (फोटो सोर्स : ANI )

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीजेपी, जदयू और दूसरे दलों में यह रणनीति बनी है कि सभी दलों के 2020 के प्रदर्शन के हिसाब से उन्हें 243 विधानसभा सीटों में हिस्सा मिलेगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जदयू के पहले उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया है।

बीजेपी ने साफ किया-कोई दबाव नहीं चलेगा

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि बीजेपी हाईकमान ने जदयू, लोजपा-आर, हम और दूसरे सहयोगी दलों से कहा है कि 2020 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में दलों के प्रदर्शन के आधार पर सीटें बांटी जाएंगी। साथ ही किसी भी दल का अनावश्यक दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

एनडीए में कोई बड़े या छोटे भाई की भूमिका में नहीं

बीजेपी हाईकमान ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया कि एनडीए में कोई बड़े या छोटे भाई की भूमिका में है। उनके मुताबिक गठबंधन में सभी सहयोगी हैं। इस आधार पर ही सीटों का बंटवारा चुनाव के लिए किया जाएगा। हाईकमान ने यह भी साफ किया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर था। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अलग लड़ा था और जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस बार वह एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।

जदयू ने पहला उम्मीदवार उतारा

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बक्सर जिले में पड़ने वाली राजपुर सुरक्षित सीट से जदयू के उम्मीदवार संतोष कुमार निराला के लिए वोट मांगे। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि संतोष कुमार को इस बार वोट दीजिए। संतोष कुमार 2020 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ राम से हार गए थे।

Published on:

12 Sept 2025 10:48 am

Bihar Elections 2025 : बीजेपी इस दल को ज्यादा सीट देने पर राजी, जदयू ने उतारा पहला उम्मीदवार

