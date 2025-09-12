Bihar Elections 2025 : बीजेपी इस दल को ज्यादा सीट देने पर राजी, जदयू ने उतारा पहला उम्मीदवार

बीजेपी हाईकमान ने उन रिपोर्टों को भी खारिज किया कि एनडीए में कोई बड़े या छोटे भाई की भूमिका में है। उनके मुताबिक गठबंधन में सभी सहयोगी हैं। इस आधार पर ही सीटों का बंटवारा चुनाव के लिए किया जाएगा। हाईकमान ने यह भी साफ किया है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा-आर को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन बेहतर था। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान ने अलग लड़ा था और जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। इस बार वह एनडीए में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।