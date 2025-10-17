बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में महाभारत, सात सीटों पर कांग्रेस और घटक दल आमने- सामने

Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की एकता चुनाव की घोषणा के साथ तार तार हो गई। सीट बंटवारे को लेकर चल रहा घमासान तो अब सबके सामने आ गया है। महागठबंधन के दलों ने बिहार की 7 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही अपने-अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार दिए।
|विधानसभा क्षेत्र
|कांग्रेस/वीआईपी
|आरजेडी/CPI
|कहलगांव
|प्रवीण कुशवाहा
|रजनीश यादव
|लालगंज
|आदित्य राणा
|शिवानी शुक्ला
|बछबारा
|गरीब दास
|CPI से अवधेश राय
|गौराबोराम
|वीआईपी से संतोष सहनी
|अफजल अली
|राजापाकड़
|प्रतिमा दास
|CPI से मोहित पासवान
|रोसरा
|ब्रजकिशोर रवि
|CPI से लक्ष्मण पासवान
|बिहारशरीफ
|ओमेर खान
|CPI से शिवप्रकाश यादव
