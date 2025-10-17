Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में महाभारत, सात सीटों पर कांग्रेस और घटक दल आमने- सामने

बिहार चुनाव में जीत अपने नाम करने को लेकर महागठबंधन में लगातार सीट बंटवारे को लेकर बैठकें चलती रहीं। लेकिन,नामांकन के अन्तिम दिन तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाया।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 17, 2025

Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की एकता चुनाव की घोषणा के साथ तार तार हो गई। सीट बंटवारे को लेकर चल रहा घमासान तो अब सबके सामने आ गया है। महागठबंधन के दलों ने बिहार की 7 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ही अपने-अपने प्रत्याशी चुनाव में उतार दिए।

विधानसभा क्षेत्रकांग्रेस/वीआईपीआरजेडी/CPI
कहलगांवप्रवीण कुशवाहारजनीश यादव
लालगंजआदित्य राणाशिवानी शुक्ला
बछबारागरीब दासCPI से अवधेश राय
गौराबोरामवीआईपी से संतोष सहनीअफजल अली
राजापाकड़प्रतिमा दासCPI से मोहित पासवान
रोसराब्रजकिशोर रविCPI से लक्ष्मण पासवान
बिहारशरीफओमेर खानCPI से शिवप्रकाश यादव

बिहार चुनाव की घोषणा के कई माह से बिहार में महागठबंधन की सक्रियता को लेकर चुनाव परिणाम को लेकर कई तरह की चर्चा हो रही थी। कई राजनीतिक पंडितों ने तो इस दफा कांटे की टक्कर तक कह रहे थे। लेकिन, चुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में नामांकन के एक दिन पहले तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाया। अन्तिम समय में गठबंधन के बंधन टूट गए और सात सीटों पर कांग्रेस और घटक दल चुनाव में आमने सामने हो गए।

ये भी पढ़ें

जाले विधानसभा: आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने हाथ छाप पर लड़ा दिया, पढ़िए कैसे रातों रात पलटा खेल?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

17 Oct 2025 10:14 pm

Published on:

17 Oct 2025 10:06 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में महाभारत, सात सीटों पर कांग्रेस और घटक दल आमने- सामने

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: महागठबंधन कभी NDA को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis
राष्ट्रीय

जाले विधानसभा: आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने हाथ छाप पर लड़ा दिया, पढ़िए कैसे रातों रात पलटा खेल?

पटना

Bihar Weather: धनतेरस पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? जानिए कहां कितना रहेगा तापमान

पटना

बिहार चुनाव: टिकट न मिलने पर नेता कैमरे पर फूट-फूटकर रोया, कहा- राजनीति छोड़ रहा हूं

Abhay Kumar Singh
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे आमिर प्रत्याशी कौन? सम्राट चौधरी, तेजस्वी-तेज प्रताप की संपत्ति भी जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.