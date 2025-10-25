बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?

कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से किया मुक्त (Photo-IANS)
बिहार चुनाव 2025 के बीच शनिवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे। जिसमें से एक कांग्रेस का होगा और दूसरा एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। कांग्रेस प्रभारी के इस बयान के तत्कला बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यदाव ने कहा कि मुस्लिम भी महागठबंधन में एक डिप्टी सीएम होगा। दरअसल, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी। एनडीए नेता इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि 17 फीसदी आबादी वाले मुस्लिम चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई है। जबकि सहनी जिस समुदाय का नेतृत्व और राजनीति करते हैं, उसकी आबादी करीब 3-4 फीसदी ही है।
इधर, कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु से जब पूछा गया कि मुस्लिम समाज का भी आपकी सरकार बनती है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसके साथ ही महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से भी कोई उपमुख्यमंत्री बनेगा। इसपर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा। कौन होगा, कहां से होगा इस बात की घोषणा चुनाव के बाद किया जायेगा। उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस का मकसद जो मुख्य समुदाय हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना सिद्धांत है। जिसमें धर्म और जाति दोनों शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में 2 भी उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। जिसमें एक मुस्लिम होगा।
तेजस्वी के सीएम फेस की औपचारिक ऐलान में देरी के सवाल पर अल्लावारु ने कहा कि सब कुछ समय पर होता है। महागठबंधन सीएम फेस की घोषणा सुनियोजित तरीके से करना चाह रही थी। इसको लेकर महागठबंधन की जब पहली बैठक अप्रैल में हुई थी उसमें ही ये तय हो गया था कि जब सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही औपचारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा होगी। सीएम फेस की घोषणा का फैसला 3 हफ्ते पहले हुआ था। डेट ऑफ अनाउंसमेंट दिवाली से पहले फाइनल की थी। इधर इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हर किसी चीज के लिए समय तय था उसी समय पर हुआ है। आपके और हमारे चाहने पर कुछ नहीं होता। जो संगठन के लिए जरूरी समय होता है वह सही होता है।
कांग्रेस प्रभारी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल यह साफ किया है कि सीट शेयरिंग पर कोई देरी नहीं हुई। कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति का ये सब हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मीडिया हाइप कर देती है कि हड़बड़ी हुई है, रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी थी। इधर, तेजस्वी यादव ने इस सवाल पर कहा कि हम एक चुनाव-पूर्व गठबंधन का हिस्सा हैं। चुनाव में सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन, इसमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें जीतने की संभावना, संरचना शामिल है। हम लोग इसपर ही काम किए हैं।
