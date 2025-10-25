बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?

बिहार चुनाव 2025 के बीच शनिवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे। जिसमें से एक कांग्रेस का होगा और दूसरा एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। कांग्रेस प्रभारी के इस बयान के तत्कला बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यदाव ने कहा कि मुस्लिम भी महागठबंधन में एक डिप्टी सीएम होगा। दरअसल, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी। एनडीए नेता इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि 17 फीसदी आबादी वाले मुस्लिम चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई है। जबकि सहनी जिस समुदाय का नेतृत्व और राजनीति करते हैं, उसकी आबादी करीब 3-4 फीसदी ही है।