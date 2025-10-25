Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?

बिहार चुनाव: कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु ने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो एक मुस्लिम और एक कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा। महागठबंधन में 2 भी उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। जिसमें एक मुस्लिम भी होगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 25, 2025

कृष्णा अल्लावरु को यूथ कांग्रेस के प्रभारी पद से किया मुक्त (Photo-IANS)

बिहार चुनाव 2025 के बीच शनिवार को बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारु ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में और भी डिप्टी सीएम होंगे। जिसमें से एक कांग्रेस का होगा और दूसरा एक मुस्लिम भी डिप्टी सीएम होगा। कांग्रेस प्रभारी के इस बयान के तत्कला बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यदाव ने कहा कि मुस्लिम भी महागठबंधन में एक डिप्टी सीएम होगा। दरअसल, महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनने के बाद से ही इस बात पर बहस शुरू हो गई थी। एनडीए नेता इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। उनका कहना था कि 17 फीसदी आबादी वाले मुस्लिम चेहरे को जगह क्यों नहीं दी गई है। जबकि सहनी जिस समुदाय का नेतृत्व और राजनीति करते हैं, उसकी आबादी करीब 3-4 फीसदी ही है।

एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे

इधर, कांग्रेस प्रभारी अल्लावारु से जब पूछा गया कि मुस्लिम समाज का भी आपकी सरकार बनती है तो उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसके साथ ही महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से भी कोई उपमुख्यमंत्री बनेगा। इसपर कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कांग्रेस का भी डिप्टी सीएम होगा। कौन होगा, कहां से होगा इस बात की घोषणा चुनाव के बाद किया जायेगा। उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस का मकसद जो मुख्य समुदाय हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना सिद्धांत है। जिसमें धर्म और जाति दोनों शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा कि महागठबंधन में 2 भी उपमुख्यमंत्री हो सकते हैं, और 4 भी हो सकते हैं। जिसमें एक मुस्लिम होगा।

एनडीए से हम आगे हैं

तेजस्वी के सीएम फेस की औपचारिक ऐलान में देरी के सवाल पर अल्लावारु ने कहा कि सब कुछ समय पर होता है। महागठबंधन सीएम फेस की घोषणा सुनियोजित तरीके से करना चाह रही थी। इसको लेकर महागठबंधन की जब पहली बैठक अप्रैल में हुई थी उसमें ही ये तय हो गया था कि जब सीट शेयरिंग और साझा घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा। उसके बाद ही औपचारिक तौर पर सीएम फेस की घोषणा होगी। सीएम फेस की घोषणा का फैसला 3 हफ्ते पहले हुआ था। डेट ऑफ अनाउंसमेंट दिवाली से पहले फाइनल की थी। इधर इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हर किसी चीज के लिए समय तय था उसी समय पर हुआ है। आपके और हमारे चाहने पर कुछ नहीं होता। जो संगठन के लिए जरूरी समय होता है वह सही होता है।

सीट शेयरिंग पर कोई मतभेद नहीं

कांग्रेस प्रभारी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवाल यह साफ किया है कि सीट शेयरिंग पर कोई देरी नहीं हुई। कोई मतभेद नहीं है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि गठबंधन की राजनीति का ये सब हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मीडिया हाइप कर देती है कि हड़बड़ी हुई है, रिश्ते खराब हुए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ गलतफहमी थी। इधर, तेजस्वी यादव ने इस सवाल पर कहा कि हम एक चुनाव-पूर्व गठबंधन का हिस्सा हैं। चुनाव में सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन, इसमें कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें जीतने की संभावना, संरचना शामिल है। हम लोग इसपर ही काम किए हैं।

ये भी पढ़ें

लालगंज विधानसभा: जेल से हो रहा खेल, पढ़िए बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को क्यों लिखा ये पत्र
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Published on:

25 Oct 2025 09:21 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

राष्ट्रीय

तेजस्वी सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे, जीतन राम मांझी ने RJD के खिलाफ खोला मोर्चा

Jitan Ram Manjhi
राष्ट्रीय

तेजस्वी CM बने तो खत्म होगा वक्फ कानून, RJD MLC कारी शोएब का दावा

RJD MLC Qari Shoaib
राष्ट्रीय

Bihar Election: कौन है बख्तियार खिलजी, जिसकी बिहार चुनाव में हुई एंट्री; जानें अमित शाह ने क्या कहा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.