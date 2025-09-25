Bihar Elections 2025 : बढ़-चढ़ कर वोटिंग करती हैं महिलाएं लेकिन एमएलए सिर्फ 26, क्या है बड़ा कारण

जानकार बताते हैं कि इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण राजनीतिक दलों की टिकट नीति है। स्थानीय स्तर पर महिला कार्यकर्ता और नेताओं की कमी नहीं है। कई बार वे अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी रखती हैं, लेकिन जब टिकट बांटना होता है तो दल जातीय समीकरण, पैसा और बाहुबल जैसी प्राथमिकताओं को तरजीह देते हैं। महिला नेताओं को ‘सुरक्षित’ सीटों पर उतारने का जोखिम भी दल नहीं उठाते। यही वजह है कि दशकों से महिलाएं चुनाव लड़ने के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर पा रही हैं।