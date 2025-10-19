बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं, अब होगी ‘खुली जंग’!, पढ़िए क्या है कांग्रेस का प्लान

आरजेडी-कांग्रेस के बीच अब होगी 'खुली जंग'!
बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतारकर साफ कर दिया है कि सीट शेयरिंग पर विवाद काफी आग बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आज इसको लेकर एक बड़ा फैसला ले सकती है। कुछ ही देर बाद कांग्रेस के सीनियर नेताओं की पटना के एक बड़े होटल में इसको लेकर बड़ी बैठक होने वाली है।
सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस दूसरे चरण में सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी देने की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस इसको लेकर लिस्ट भी जारी कर सकती है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को इसके लिए तैयार रहने को भी कह दिया गया है। इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी साफ कर दिया है कि वह फ्रेंडली फाइट के लिए नहीं, बल्कि चुनावी जीत के लिए मैदान में उतर रहा है। इसके साथ ही आज यह भी साफ हो गया है कि महागठबंधन में टूट की आज औपचारिक घोषणा हो जायेगी।
आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अब फ्रेंडली फाइट की सीमाएं पार कर गई है। कई सीटों पर तो दोनों के बीच खुली जंग का यह रूप ले लिया है। दोनों ओर से कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, आरजेडी और कांग्रेस के बिहार स्तर के नेताओं के बीच बातचीत भी अब लगभग बंद है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से भी इसकी मौन सहमति मिल गई है। यही वजह है कि फिलहाल पार्टी आला कमान इसपर अब कोई स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।
कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि आरजेडी कांग्रेस के हर सीट पर वर्चस्व जताने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस को आरजेडी केवल 45-50 सीट देने को तैयार थी। हमने जब इसका विरोध किया तो उनकी ओर से बातचीत बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार की जमीन पर हमारा पुराना जनाधार है।
इधर, आरजेडी के एक सीनियर प्रवक्ता का कहना है कि हमने जो सीटें दीं, उस पर कांग्रेस असहमत थी। वो अपने हिसाब से सीट की मांग कर रही थी। उ्न्होंने कहा कि गठबंधन तो जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, न कि टिकट के हिसाब से होना चाहिए। कांग्रेस नेता का कहना है कि आरजेडी हमसे उन सीटों पर कुर्बानी मांग रही थी जिसपर हमने पिछले कई माह से काम कर रहे हैं। हमने अपनी जमीन तैयार किया है। बदले में वो सीट ऑफर कर रही है जहां पर हमने कोई काम नहीं किया है।
