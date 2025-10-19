बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट नहीं, अब होगी ‘खुली जंग’!, पढ़िए क्या है कांग्रेस का प्लान

आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान अब फ्रेंडली फाइट की सीमाएं पार कर गई है। कई सीटों पर तो दोनों के बीच खुली जंग का यह रूप ले लिया है। दोनों ओर से कई सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ अपने-अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, आरजेडी और कांग्रेस के बिहार स्तर के नेताओं के बीच बातचीत भी अब लगभग बंद है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से भी इसकी मौन सहमति मिल गई है। यही वजह है कि फिलहाल पार्टी आला कमान इसपर अब कोई स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।