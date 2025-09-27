Bihar Elections : 3 चुनाव में 4 गुना बढ़ गईं पॉलिटिकल पार्टियां, 2010 में थीं 100 पार अब 200 पार

1952 के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी, भारतीय जनसंघ जैसे सीमित दल ही प्रमुख थे। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दलों की पकड़ मजबूत थी और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बहुत सीमित था। 1962, 1967 और 1972 तक भी यही तस्वीर कायम रही। हालांकि, 1990 के दशक में मंडल राजनीति और क्षेत्रीय दलों के उद्भव ने यह समीकरण बदल दिए। लालू प्रसाद यादव की राजनीति, नीतीश कुमार का उदय और वामपंथी दलों की भूमिका ने धीरे-धीरे बिहार को बहुदलीय राजनीति का केंद्र बना दिया। 2005 के चुनाव तक आते-आते क्षेत्रीय दलों का दखल इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय दलों की पकड़ कमजोर पड़ने लगी।