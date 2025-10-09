पीके की ललकार पर तेजस्वी यादव ने क्यों बदला अपना इलेक्शन गेम? 1 सीट बन सकती है बैटल ग्राउंड

प्रशांत किशोर उर्फ पीके इस विधानसभा चुनाव में दल-बदल के साथ उतरे हैं। उन्होंने सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। साथ ही खुद राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। अगर ऐसा होता है तो यह सीट तेजस्वी बनाम पीके के रूप में बिहार की सबसे हाई-प्रोफाइल पॉलिटिकल सीट बन सकती है। हालांकि एनडीए खेमे में तेजस्वी के दो सीटों से चुनाव लड़ने को लेकर यह चर्चा है कि यह कदम 'सुरक्षा कवच' या बैकअप प्लान के रूप में हो सकता है ताकि अगर किसी एक सीट पर मुश्किल आती है, तो दूसरी सीट से चुनाव में वापसी की जा सके।