Bihar Elections : बॉर्डर जिलों में आयोग ने चलाई SIR की ऐसी कैंची, कहीं दिग्गजों का न हो जाए बंटाधार

बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले अंतिम मतदाता सूची ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। फाइनल वोटर लिस्ट में कुल 3.5 करोड़ महिला वोटरों में से करीब 22.7 लाख नाम कट गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी कसकर छंटनी हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक पूरी प्रक्रिया के तहत 47 लाख नाम हटाए गए हैं। जानकारों के मुताबिक मतदाता सूची से नाम हटने का सीधा असर बड़े नेताओं की परंपरागत सीटों पर पड़ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कई दिग्गजों के निर्वाचन क्षेत्रों में हजारों वोटर, लिस्ट से बाहर हो गए हैं और इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है।