Bihar First : देश का पहला राज्य बना जहां एक बूथ पर 1200 मतदाता ही होंगे

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की बिहार में मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) 2025 की प्रक्रिया तेजी से जारी है। यह प्रक्रिया संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(a) और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 25 के अनुसार की जा रही है। आयोग समय-समय पर प्रेस नोट्स और विज्ञापन जारी कर रहा है ताकि राज्य के सभी नागरिकों को इस प्रक्रिया की जानकारी रहे। वोटरों को यह भी साफ किया गया है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का संशोधन अनिवार्य होता है।