Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Flood: शरणार्थियों की सुरक्षा में जुटी पुलिस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नीतिश कुमार ने भी लिया जायजा

Bihar Flood बिहार में बाढ़ के कारण एक बड़ी आबादी राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। इधर, मुंगेर पुलिस उनके समानों की सुरक्षा में नावों से पेट्रोलिंग कर रही है। सीएम नीतीश कुमार गुरूवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 14, 2025

Bihar Flood
बिहार में बाढ़ से करीब 25 लाख लोग प्रभावित हैं। फोटो- आईपीआरडी

Bihar Flood बिहार में बाढ़ वजह से लाखों लोग अपने घर छोड़ कर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। आपदा विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित लोगों को राहत मुहैया कराया जा रहा है। वहीं मुंगेर पुलिस बाढ़ पीड़ितों और उनके सामान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुंगेर पुलिस 5 नाव की मदद से पेट्रोलिंग कर बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा कर रही है। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने भी गुरुवार सुबह हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।

भागलपुर में बाढ़ से तबाही

इधर, बिहार के भागलपुर में बाढ़ ने निचले इलाकों में तबाही मचा रखा है। घरों में कमर से ऊपर पानी रहने के कारण लोग घरों के छतों पर पन्नी और त्रिपाल के सहारे जीवन जीने को मजबूर है। इसी में ये लोग उसी के अंदर अपने मवेशी को भी रख रहे हैं। भीषण बाढ़ के कारण लोग छाती भर पानी में पैदल आने-जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते लोगों का जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खाने-पीने, रहने, सोने और शौचालय, की बड़ी समस्या है। बाढ़ के कारण ये लोग मवेशी के साथ रहने को मजबूर है। कई बार मवेशी खाने को जूठा कर दे रहे हैं। मवेशी का जूठा खाना खाने को मजबूर हो गए हैं।

ये भी पढ़ें

Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, CM ने कहा- जल्द करें राहत राशि का वितरण
पटना
image

सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के क्रम में वैशाली जिले के राघोपुर दियारा, पटना जिले के काला दियारा, रूपस महाजी, रामनगर, कसहा दियारा तथा मोकामा, बाढ़ एवं फतुहा के टाल क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही बेगूसराय और मुंगेर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के क्रम में अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे और लगातार मॉनिटरिंग करते रहे।

सीएम ने डीएम को दिया निर्देश

निचले इलाकों में जहाँ पानी बढ़ रहा है, इसकी सतत् निगरानी करते रहें। जिलाधिकारी परिस्थितियों पर पूरी नजर रखें। उन्होंने कहा कि अभियंतागण पूरी तरह अलर्ट रहें और वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करते रहें। आपदा प्रबंधन विभाग सतत् अनुश्रवण करते रहे ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। बाढ़ की स्थिति में प्रभावितों को एस०ओ०पी० के अनुसार पूरी सहायता उपलब्ध कराते रहें। राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी और संवेदनशीलता के साथ करें।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप का पांच दलों से गठबंधन, जानें किसमें कितना है दम?
पटना
Bihar Assembly Elections

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

14 Aug 2025 04:37 pm

Published on:

14 Aug 2025 04:36 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Flood: शरणार्थियों की सुरक्षा में जुटी पुलिस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नीतिश कुमार ने भी लिया जायजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.