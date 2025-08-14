Bihar Flood: शरणार्थियों की सुरक्षा में जुटी पुलिस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नीतिश कुमार ने भी लिया जायजा

इधर, बिहार के भागलपुर में बाढ़ ने निचले इलाकों में तबाही मचा रखा है। घरों में कमर से ऊपर पानी रहने के कारण लोग घरों के छतों पर पन्नी और त्रिपाल के सहारे जीवन जीने को मजबूर है। इसी में ये लोग उसी के अंदर अपने मवेशी को भी रख रहे हैं। भीषण बाढ़ के कारण लोग छाती भर पानी में पैदल आने-जाने को मजबूर हैं। बाढ़ के चलते लोगों का जन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। खाने-पीने, रहने, सोने और शौचालय, की बड़ी समस्या है। बाढ़ के कारण ये लोग मवेशी के साथ रहने को मजबूर है। कई बार मवेशी खाने को जूठा कर दे रहे हैं। मवेशी का जूठा खाना खाने को मजबूर हो गए हैं।