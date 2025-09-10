Bihar IAS Transfer: बिहार में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल, 6 सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

जारी अधिसूचना के अनुसार, नर्मदेश्वर लाल के अलावा 2008 बैच के बी. कार्तिकेय धनजी को गन्ना उद्योग विभाग से हटाकर लघु जल संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके अतिरिक्त प्रभार में जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग और उद्योग विभाग के सचिव का पद भी शामिल है। वहीं, 2013 बैच की छिरिङ वाई. भूटिया को स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। 2014 बैच के यशपाल मीणा को भी स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वे हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक भी रहेंगे।