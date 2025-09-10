Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar IAS Transfer: बिहार में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल, 6 सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

Bihar IAS Transfer: बुधवार को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी फेरबदल करते हुए 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी नर्मदेश्वर लाल भी शामिल हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 10, 2025

Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने बुधवार को 6 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी नर्मदेश्वर लाल को लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव पद से हटाकर गन्ना उद्योग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग में जांच आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस संबंध में के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.

किनका हुआ तबादला

जारी अधिसूचना के अनुसार, नर्मदेश्वर लाल के अलावा 2008 बैच के बी. कार्तिकेय धनजी को गन्ना उद्योग विभाग से हटाकर लघु जल संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके अतिरिक्त प्रभार में जांच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग और उद्योग विभाग के सचिव का पद भी शामिल है। वहीं, 2013 बैच की छिरिङ वाई. भूटिया को स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया है। 2014 बैच के यशपाल मीणा को भी स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और वे हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक भी रहेंगे।

रजनीश कुमार सिंह को निबंधक, सहयोग समितियां के पद पर पदस्थापित किया गए है, साथ ही उनके पास प्रदत्त अपर निदेशक, बिहार विकास मिशन का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। वहीं, अंशुल अग्रवाल को निबंधन महानिरीक्षक-सह-उत्पाद आयुक्त, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का नया पदभार मिला है। इस वर्ष बिहार में प्रशासनिक फेरबदल और नियुक्तियों का सिलसिला जारी है और कई अन्य पदाधिकारियों को भी उनकी योग्यता और अनुभव के अनुसार नई भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

चुनावी से पहले का एक्शन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए इस तरह के प्रशासनिक बदलावों को चुनावी प्रबंधन और सुचारू संचालन का हिस्सा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी विभाग बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे।

Bihar / Patna / Bihar IAS Transfer: बिहार में बड़ी प्रशासनिक फेरबदल, 6 सीनियर IAS अधिकारियों का ट्रांसफर

