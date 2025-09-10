पटना के व्यापारी संजय ने गंगा में लगाई छलांग, लावारिस मिली कार, SDRF ने शुरू की खोज

पुलिस जांच के लिए एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की मदद ली जा रही है। जो गंगा नदी में संजय सिंह के शव की खोजबीन कर रही है। साथ ही लापता व्यवसायी की तलाश के लिए डॉग स्क्वायड (स्वान दस्ता) को भी बुलाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना की पूरी तहकीकात करने का निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस इस मामले में लगातार निगरानी कर रही है और सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। परिवार और इलाके में गहरे शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग युवक के जल्द सुरक्षित खोज लिए जाने की प्रार्थना कर रहे हैं।