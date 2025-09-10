पटना के व्यापारी संजय ने गंगा में लगाई छलांग, लावारिस मिली कार, SDRF ने शुरू की खोज

पटना के दीघा थाना क्षेत्र के श्मसान घाट पर बुधवार को एक व्यापारी के लापता होने की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैल दी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि व्यापारी ने गंगा नदी में छलांग लगा दी है। युवक की पहचान मनेर के रहने वाले संजय सिंह के रूप में हुई है, जो उम्र में लगभग 50 वर्ष के हैं। संजय सिंह बालुपर के पूर्व पार्षद रह चुके हैं और वर्तमान में दानापुर स्थित गोला रोड में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है।
जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की तो मौके पर एक चार पहिया गाड़ी लावारिस हालत में मिली है, लेकिन गाड़ी के मालिक का पता नहीं चल पा रहा। पुलिस के अनुसार गाड़ी संजय सिंह की ही है। घटना के बाद से संजय सिंह के परिवार और मनेर के लोगों को किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा है। इस वजह से पुलिस द्वारा इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है।
पुलिस जांच के लिए एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की मदद ली जा रही है। जो गंगा नदी में संजय सिंह के शव की खोजबीन कर रही है। साथ ही लापता व्यवसायी की तलाश के लिए डॉग स्क्वायड (स्वान दस्ता) को भी बुलाया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना की पूरी तहकीकात करने का निर्देश जारी कर दिया है। पुलिस इस मामले में लगातार निगरानी कर रही है और सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है। परिवार और इलाके में गहरे शोक का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग युवक के जल्द सुरक्षित खोज लिए जाने की प्रार्थना कर रहे हैं।