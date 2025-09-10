Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Nepal Protest: नेपाल में हिंसा के बाद बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील, पर्यटकों की एंट्री बैन

Nepal Protest नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच बिहार के छह जिलों की अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। यहां पर पुलिस और एसएसबी की गशती तेज कर दी गई है। पर्यटकों की आवाजाही पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 10, 2025

Nepal Protest नेपाल में हिंसा के बाद बिहार के छह जिलों के सीमा को सील कर दिया गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज की अंतरराष्ट्रीय सीमा को बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सील कर दिया गया है। पर्यटकों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गहन जांच-पड़ताल के बाद ही स्थानीय लोगों को भी आने-जाने की इजाजत दी जा रही है।

क्यों भड़की हिंसा ?

नेपाल में युवाओं के आंदोलन उग्र होने के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल, नेपाल सरकार ने नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। इसके बाद नेपाल के युवा आक्रोशित हो गए। हालांकि इंटरनेट मीडिया पर पाबंदी के बाद भी आंदोलन समाप्त होता नहीं दिख रहा है। नेपाल में उग्र प्रदर्शनों के बीच बिहार के वो छह जिले जो नेपाल से सटे हैं वहां पुलिस के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें

बिहार में EOU का शिकंजा, विधायकों के बॉडीगार्ड्स से भी पूछताछ शुरू, MLA खरीद-फरोख्त मामले में बड़ा एक्शन
पटना
EOU, PATNA

एसएसबी ने तेज किया गश्त

सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), अन्य सुरक्षा एजेंसियां और असूचना इकाइयां गृह मंत्रालय के निर्देश पर अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी अलर्ट करते हुए कहा है कि हर खूफिया सूचना पर पैनी नजर रखें। इसके साथ ही उनको निर्देश दिया गया है कि वो पड़ोसी जिलों के साथ तालमेल बनाकर काम करें। पुलिस और एसएसबी की सीमा चौकियों और गांवों के आसपास गश्त चल रही है।

अंतरराष्ट्रीय सीमा सील

पुलिस मुख्यालय ने पुलिस और एसएसबी के जवानों को आदेश दिया गया है कि वो किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए सतर्क रहें। पुलिस मुख्यालय का कंट्रोल रूम सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों से लगातार रिपोर्ट ले रहा है। एडीजी (विधि-व्यवस्था) पंकज कुमार दराद ने बताया कि जब तक नेपाल में हालात सामन्य नहीं हो जाते, तब तक अंतरराष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। पर्यटकों के आने-जाने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ये भी पढ़ें

पटना में BPSC TRE 4 छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठियों की बौछार, देखें VIDEO
पटना
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

10 Sept 2025 02:23 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Nepal Protest: नेपाल में हिंसा के बाद बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील, पर्यटकों की एंट्री बैन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.