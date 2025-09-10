Nepal Protest: नेपाल में हिंसा के बाद बिहार के 6 जिलों के बॉर्डर सील, पर्यटकों की एंट्री बैन

सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी), अन्य सुरक्षा एजेंसियां और असूचना इकाइयां गृह मंत्रालय के निर्देश पर अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी अलर्ट करते हुए कहा है कि हर खूफिया सूचना पर पैनी नजर रखें। इसके साथ ही उनको निर्देश दिया गया है कि वो पड़ोसी जिलों के साथ तालमेल बनाकर काम करें। पुलिस और एसएसबी की सीमा चौकियों और गांवों के आसपास गश्त चल रही है।