पटना में BPSC TRE 4 छात्रों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठियों की बौछार, देखें VIDEO

कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीपीएससी द्वारा टीआरई-4 (चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा) का आयोजन 16 से 19 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच प्रकाशित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही वैकेंसियों की जानकारी साझा की जाएगी और जितनी वैकेंसी होगी उसके आधी बहाली होगी। सरकार की इस घोषणा के बाद से अभ्यर्थियों में नाराज़गी बढ़ी है। उनका कहना है कि पहले 1 लाख 20 हजार पदों पर नियुक्ति की हुई थी। लेकिन अब इसे घटाकर 60 हजार कर दी गईं। इन 60 हजार सीटों को अब टीआरई-5 के लिए रखा गया है।