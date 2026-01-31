बिहार: श्मशान तक जाने से रोका, महादलित परिवार ने बीच सड़क पर किया महिला का अंतिम संस्कार

यह मामला गरौल थाना क्षेत्र के सोनधो मुबारकपुर मांझी टोला का है। 91 वर्षीय झपकी देवी का निधन होने पर परिजन शव को लेकर श्मशान घाट की ओर जब बढ़े, तो अतिक्रमणकारियों ने उन्हें श्मशान घाट तक जाने से रोक दिया। काफी देर तक अतिक्रमणकारी दुकानदारों से मिन्नतें करने और विवाद के बावजूद जब रास्ता नहीं मिला, तो आक्रोशित और दुखी परिजनों ने बीच सड़क (चौराहे) पर ही चिता सजाई और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि सड़क के चौराहे पर ही चिता जलाने के अलावा हम लोगों के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के लोग भी आए थे, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे।