Bihar News: गोद ली बच्ची को अनाथ छोड़ गया सोनी, नदी पार करते समय डूबने से हुई मौत

स्थानीय लोगों के अनुसार, नदी में बालू निकालने के कारण बड़े-बड़े गड्ढे बन चुके हैं। सोनी मांझी जब नदी पार कर रहे थे, उनका वाहन इन गहरे गड्ढों में फंस गया। नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण वह डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और लोगों ने तुरंत उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएं। स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत कार्रवाई करना जरूरी था, तो लोगों ने तुरंत ही घटना कि जानकारी पुलिस को दी।