Bihar News: अफसरशाही के शिकार हुए सांसद, राजस्व की मीटिंग में बुलाकर अंचलाधिकारी खुद ही नहीं पहुंचे

Bihar News: बिहार के बेतिया जिला में राजस्व की मीटिंग अंचलाधिकारी ने स्थानीय सांसद डॉ संजय को बुलाकर खुद ही नहीं पहुंचे। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा रैयतों को लाभ पहुंचाने, जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा में सुधार करने के उदेश्य से राजस्व विभाग की ओर से महाअभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें सीओ की ओर से स्थानीय सांसद संजय जायसवाल को आमंत्रित कर खुद ही कार्यक्रम से गायब हो गए। इसपर सांसद संजय जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो एक जनप्रतिनिधि के साथ क्रूर मजाक है।