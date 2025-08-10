Bihar News: अफसरशाही के शिकार हुए सांसद, राजस्व की मीटिंग में बुलाकर अंचलाधिकारी खुद ही नहीं पहुंचे

Bihar News: बिहार के बेतिया जिला में राजस्व की मीटिंग अंचलाधिकारी ने स्थानीय सांसद डॉ संजय को बुलाकर खुद ही नहीं पहुंचे। दरअसल, राज्य सरकार द्वारा रैयतों को लाभ पहुंचाने, जमाबंदी में खाता, खेसरा, रकबा में सुधार करने के उदेश्य से राजस्व विभाग की ओर से महाअभियान चलाया जा रहा है। इसकी सफलता को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें सीओ की ओर से स्थानीय सांसद संजय जायसवाल को आमंत्रित कर खुद ही कार्यक्रम से गायब हो गए। इसपर सांसद संजय जायसवाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह तो एक जनप्रतिनिधि के साथ क्रूर मजाक है।
प.चंपारण के सांसद डा. संजय जायसवाल ने का कहना था कि बेतिया के अंचलाधिकारी द्वारा मोबाइल से उन्हें सूचना दी गयी थी कि रविवार को दोपहर एक बजे राजस्व महाअभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक है। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम के सभागार में किया गया है। इस बैठक में आपको उपस्थित होना विशेष रूप से अनिवार्य है। सीओ ने सांसद डॉ. जायसवाल को फोन पर बताया था कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गाया था।
सांसद ने कहा कि अपने पूर्व के निर्धारित सभी कार्यक्रमों को रद्द कर मैं इस बैठक में समय पर पहुंचा। लेकिन, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पर दो- तीन कर्मियों को छोड़कर अंचलाधिकारी नहीं हैं। जबकि अंचलाधिकारी ने ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए फोन पर कहा था। कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचने पर स्वयं सांसद ने उनसे संपर्क स्थापित करने के प्रयास किया, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया।
अंचल अधिकारी के नहीं पहुंचने पर 1.10 बजे तक इंतजार कर अंततः नाराजगी जाहिर करते हुए सांसद संजय जायसवाल सभागार से बाहर निकल गए। सांसद डॉ. जायसवाल ने उनके आने का 10 मिनट तक इंतजार किया। सांसद ने इस घटना के बाद अधिकारियों की कार्यशैली और जवाबदेही पर सवाल खड़ा कर दिया है। सांसद को बुलाकर स्वयं अंचलाधिकारी के बैठक में नहीं आने की घटना पर अंचल अधिकारी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है।