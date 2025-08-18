Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार: कुख्यात अपराधी बुटन चौधरी मुंबई से गिरफ्तार, जानिए क्यों पुलिस ने दो लाख का रखा था इनाम

बिहार एसटीएफ को सोमवार को एक बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी बुटन चौधरी को पुलिस ने मुम्बई से गिरफ्तार कर लिया है। हिस्ट्री शीटर बुटन चौधरी पर बीडीसी सदस्य दीपक साह की हत्या समेत अन्य कांडों में फरार चल रहा था।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 18, 2025

Crime scene
Crime (Image: Patrika)

बिहार एसटीएफ ने दो लाख रुपये का इनामी मोस्टवांटेड हरेन्द्र चौधरी उर्फ बुटन चौधरी को मुंबई के समीप से गिरफ्तार किया है। बुटन चौधरी के खिलाफ भोजपुर जिला के उदवंतनगर थाने में गंभीर अपराध से संबंधित 15 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, लूट, डकैती, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और रंगदारी से सम्बंधित कांड शामिल हैं। बुटन चौधरी मूल रूप से भोजपुर जिला के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के बेलाउर का रहने वाला है। लंबे समय से वह फरार चल रहा था और मुंबई के समीप छिप कर रह रहा था।

बुटन चौधरी पंचायत समिति सदस्य की हत्या और एके- 47 रायफल की बरामदगी के बाद से फरार चल रहा था। राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की टीम ने रविवार की रात उसे महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई-विरार इलाके से गिरफ्तार किया है। आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके ऊपर बिहार सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार एसटीएफ की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बिहार लाएगी। वर्तमान में दो-तीन अन्य कांडों में भी बिहार पुलिस को उसकी तलाश थी। कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी के कई वारंट भी जारी हैं।

image

भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के बेलाउर गांव में विगत छह-सात अप्रैल की रात पटना एसटीएफ और जिला पुलिस ने टीम ने संयुक्त रूप से कुख्यात इनामी बुटन चौधरी के घर छापेमारी कर एक एके-47 रायफल के अलावा चार मैग्जीन, 43 कारतूस एवं दो हैंड ग्रेनेड बरामद करने में सफलता हासिल की थी। हालांकि, तब दो लाख का इनामी बुटन चौधरी पुलिस के हाथ नहीं लग सका था। लेकिन, पुलिस ने उसके भाई उपेन्द्र चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसके भाई की पत्नी उर्मिला देवी बेलाउर पंचायत की मुखिया है।

प्रतिबंधित हथियार बरामदगी मामले में वांटेड बुटन चौधरी के अलावा उसके भाई उपेन्द्र चौधरी को भी नामजद किया गया था। नौ साल पूर्व भी कुख्यात बुटन चौधरी समेत पांच बदमाशों को एके-47 समेत अन्य हथियारों के साथ पकड़ा गया था। इनामी हिस्ट्रीशीटर बुटन चौधरी बीडीसी सदस्य दीपक साह की हत्या समेत अन्य कांडों में भी फरार चल रहा था।

28 अप्रैल, 2023 को बेलाउर गांव निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य सह मिठाई दुकानदार दीपक साह की चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसे घर से बुलाकर गोली मारी गई थी। जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस हत्या का आरोप भी बुटन चौधरी गिरोह पर लगा था।

Updated on:

18 Aug 2025 10:18 pm

Published on:

18 Aug 2025 10:17 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: कुख्यात अपराधी बुटन चौधरी मुंबई से गिरफ्तार, जानिए क्यों पुलिस ने दो लाख का रखा था इनाम

