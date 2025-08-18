बिहार: कुख्यात अपराधी बुटन चौधरी मुंबई से गिरफ्तार, जानिए क्यों पुलिस ने दो लाख का रखा था इनाम

बुटन चौधरी पंचायत समिति सदस्य की हत्या और एके- 47 रायफल की बरामदगी के बाद से फरार चल रहा था। राज्य पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार एसटीएफ की टीम ने रविवार की रात उसे महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई-विरार इलाके से गिरफ्तार किया है। आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके ऊपर बिहार सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार एसटीएफ की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बिहार लाएगी। वर्तमान में दो-तीन अन्य कांडों में भी बिहार पुलिस को उसकी तलाश थी। कोर्ट से उसके खिलाफ गिरफ्तारी के कई वारंट भी जारी हैं।