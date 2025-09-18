Crime News: बिहार में 5 रुपये के लिए दबंग ने बुजुर्ग की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया हाइवे जाम

बुजुर्ग किसान की हत्या के बाद आस पास के लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने जहानाबाद-एकंगसराय एनएच 33 को जाम कर दिया। इसके बाद लोगों ने एनएच पर शव को रख कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसकी वजह से नेशनल हाइवे पर पूरी तरह जाम लग गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस घटना के करीब आधे घंटे भर बाद पुलिस पहुंची। जाम हटाने में पुलिस से भी लोगों को बकझक होने की सूचना है। लेकिन, पुलिस ने इसके बाद जाम हटा दिया।