Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Crime News: बिहार में 5 रुपये के लिए दबंग ने बुजुर्ग की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया हाइवे जाम

Crime News सब्जी बाजार के एजेंट किसान मौसिन आलम की हत्या पांच रूपया कम देने के कारण कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि काको बाजार में बुजुर्ग मौसिम समेत कई अन्य लोग हर दिन सब्जी तथा अन्य सामान बेचने आते हैं। इसके एवज में बाजार समिति के एजेंट बिक्रेताओं से चुंगी वसूलते हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 18, 2025

क्राइम (फाइल फोटो)

Crime News बिहार में मात्र 5 रुपये के लिए एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मौसिन आलम के रूप में हुई है। 70 वर्षीय मौसिन पेशे से एक किसान थे। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझा कर जाम हटाया। स्थानीय लोगों का कहना है चुंगी के नाम पर यहां पर दबंग प्रतिदिन मारपीट करते हैं।

पुलिस के सामने वूसलते हैं चुंगी

यह सब घटना पुलिस के सामने होता है। पुलिस अगर इसपर शुरू में ही रोक लगा देती तो ऐसी घटना नहीं हुई होती। लेकिन, हमारी शिकायत तक नहीं सुनती है। सब्जी बिक्रेताओं ने कहा कि बुधवार को भी घटना की सूचना देने के बाद भी पुलिस आरोपी को फरार होने का पूरा मौका दिया। वह जब फरार हो गया तब पुलिस पहुंची।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: बाहुबली अनंत सिंह के मोकामा में तेजस्वी यादव ने की घुड़सवारी, देखिए वीडियो
पटना
tejashwi yadav horse riding

क्या है मामला

घटना के संबंध स्थानीय लोगों ने बताया कि काको बाजार में आस पास के ग्रामीण सब्जी और अन्य सामग्री को बेचने आया करते हैं। बुजुर्ग मौसिम भी अन्य लोगों की तरह बुधवार को सब्जी तथा अन्य सामान बेचने आया था। काको में सब्जी बेचने के लिए स्थानीय दबंग यहां पर चुंगी वसूला करते हैं। ये लोग अपने आप को सरकारी एजेंट बताकर प्रति विक्रेता जो सड़क किनारे सब्जी बेचा करते हैं उनसे 15 रूपया लेते हैं।

5 रूपया के लिए कर दी हत्या

बुजुर्ग मौसिम से भी उन्होंने पैसे की मांग किया। मौसिम ने 10 रूपया दे दिया। पांच रूपया उसके पास नहीं था। उसने कहा कि बचा हुआ पांच रूपया कल दे देंगे। इससे चुंगी वसूलने वाले युवक नाराज हो गया और उसकी पिटाई कर दी। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से वह फरार है। आरोपी की पहचान बाजार समिति के एजेंट विक्की पटेल के रूप में हुई है।

आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम

बुजुर्ग किसान की हत्या के बाद आस पास के लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने जहानाबाद-एकंगसराय एनएच 33 को जाम कर दिया। इसके बाद लोगों ने एनएच पर शव को रख कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसकी वजह से नेशनल हाइवे पर पूरी तरह जाम लग गया। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस घटना के करीब आधे घंटे भर बाद पुलिस पहुंची। जाम हटाने में पुलिस से भी लोगों को बकझक होने की सूचना है। लेकिन, पुलिस ने इसके बाद जाम हटा दिया।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: राघोपुर में तेज प्रताप की सक्रियता, बदले की राजनीति या राहत की यात्रा, पढ़िए क्या है…
पटना
bihar assembly election 2025 tej pratap visits raghopur

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Sept 2025 09:44 am

Published on:

18 Sept 2025 09:42 am

Hindi News / Bihar / Patna / Crime News: बिहार में 5 रुपये के लिए दबंग ने बुजुर्ग की हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया हाइवे जाम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.