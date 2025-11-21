बिहार कांग्रेस में भूचाल, महिला विंग की अध्यक्ष ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोलीं- अब बस नैतिक जिम्मेदारी ले रही हूं

फातमा ने अपने त्यागपत्र के आखिर में लिखा, "यह बहुत दुख की बात है कि इतने गौरवशाली इतिहास वाली पार्टी में महिलाओं को सिर्फ़ 4% टिकट मिल रहे हैं। यह स्थिति उन लाखों महिलाओं के सपनों के साथ समझौता है जो कांग्रेस पार्टी को अपना सबकुछ मानती हैं। एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए, मैं इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं यह इस्तीफा गुस्से में नहीं, बल्कि संगठन के प्रति ईमानदारी और महिला सशक्तिकरण के प्रति अपने कमिटमेंट की वजह से दे रही हूं। मेरा मानना ​​है कि पद बदल सकते हैं, लेकिन संघर्ष और कमिटमेंट नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की विचारधारा और महिलाओं के अधिकारों के लिए इसी ताकत से काम करती रहूंगी।"