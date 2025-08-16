655 फर्जी वोटर मिलने से बिहार की सियासत गरमाई, चुनाव आयोग ने आननफानन बिठाई जांच

दरभंगा की मतदाता सूची में 655 डुप्लीकेट नामों के दावे ने सियासी हलचल मचा दी है। बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट (BLA) लक्ष्मण कुमार ने आरोप लगाया कि जिले में बड़ी संख्या में लोगों के नाम अलग-अलग जगहों पर दर्ज हैं। उनका कहना है कि इन नामों में अधिकतर अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग हैं। उन्होंने इस संबंध में एक सूची जिला प्रशासन को सौंपी है। चुनाव आयोग फिलहाल बिहार में मतदाता सूची का Special Intensive Revision अभियान चला रहा है। इसी दौरान बीजेपी की ओर से यह आपत्ति दर्ज कराई गई।