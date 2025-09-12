‘बिहार में 4 बजे बम धमाका होगा…’, पाकिस्तानी हैंडल से मिली धमकी, पुलिस हाई अलर्ट पर

यह धमकी ऐसे समय में मिली है जब बिहार में आगामी अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही सतर्क हैं। इसके अलावा, हाल ही में नेपाल में हिंसक प्रदर्शन की घटनाओं ने बिहार की सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी है। कुछ दिन पहले बिहार में तीन आतंकियों के घुसने की खबरें आई थीं, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया था कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इस बार की धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। हालांकि लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह धमकी किसी सिरफिरे व्यक्ति की हरकत भी हो सकती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।