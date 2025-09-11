Bihar Bhumi: जमाबंदी में गड़बड़ी? ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत? 20 सितंबर से पहले पंचायत स्तर पर लगेंगे कैंप

Bihar Bhumi: बिहार में भूमि से जुड़ी समस्याओं को लेकर आम लोगों को राहत देने के लिए राजस्व महा-अभियान के तहत पंचायत स्तर पर अतिरिक्त शिविर लगाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी क्षेत्र में लोगों को आवेदन में दिक्कत हो रही है या जमाबंदी में त्रुटि की समस्या है तो 20 सितंबर 2025 से पहले पंचायतों और अंचलों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि हर रैयत को अपनी समस्या का समाधान मिल सके।