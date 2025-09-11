रोजगार मांगने पर लाठी.. संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज पर राहुल का तंज, कहा- एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू…

जमीन मापी से जुड़े संविदा कर्मियों पर बुधवार को हुए पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस इस मामले पर सरकार को कठघरे में खड़ा करने में लगी है। बुधवार को संविदा कर्मियों का बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। संविदा कर्मियों की ओर से जोरदार नारेबाजी की जा रही थी। काफी भीड़ जुट गई थी। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांतिपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आईं। कुछ प्रदर्शनकारियों के सर फटने की बात भी सामने आ रही है।