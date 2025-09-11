Land For Job Scam: लालू-तेजस्वी पर आरोप तय होंगे या नहीं? कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

वहीं, लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनींदर सिंह ने अदालत में दलील दी कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि नौकरियाँ जमीन के बदले नहीं दी गईं और किसी उम्मीदवार को लाभ पहुंचाने का कोई प्रमाण नहीं है। जिन जमीनों की बिक्री का उल्लेख किया गया है, वे पूरी रकम देकर खरीदी गईं। इसमें कोई भ्रष्टाचार या नियमों का उल्लंघन नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि पूर्व रेल मंत्री ने किसी भी उम्मीदवार की सिफारिश नहीं की और कोई भी अधिकारी यह नहीं कह सकता कि उसने लालू प्रसाद यादव से संपर्क कर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित की। राबड़ी देवी की ओर से भी दलील दी गई कि उन्होंने जमीन पूरी राशि देकर खरीदी थी और यह कोई अपराध नहीं है। सभी लेन-देन स्वतंत्र हैं और किसी भ्रष्टाचार से जुड़े नहीं हैं।