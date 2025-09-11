Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार में सुबह-सुबह SVU की बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी

शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के खिलाफ SVU आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई राज्य के 3 जिलों में चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

SVU RAID

बिहार में गुरुवार की सुबह विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई जांच के तहत SVU की टीम ने राज्य के तीन जिले पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जारी है और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।

भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच SVU की जांच

वीरेंद्र नारायण के खिलाफ 10 सितंबर 2025 को विशेष निगरानी इकाई द्वारा थाना कांड संख्या 18/25 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला कि उपनिदेशक ने करीब 3.75 करोड़ रुपये से अधिक की संदेहास्पद संपत्ति अर्जित की है, जो उनके वैध आय के अनुपात में बहुत अधिक है। इसी संदिग्ध संपत्ति की जांच के लिए SVU ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया, जो अभी भी जारी है।

पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में एक साथ छापेमारी

SVU की छापेमारी न केवल मुजफ्फरपुर स्थित उनके आवास पर ही नहीं, बल्कि पटना और पूर्णिया में भी उनके कार्यालय और आवासीय परिसरों में की जा रही है। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और अन्य सामग्री जब्त की गई है। SVU के अधिकारी अभी छापेमारी से संबंधित कोई भी जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, उनका कहना है कि कार्रवाई पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

वीरेंद्र नारायण पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार उन पर अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। उनकी तैनाती क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के रूप में हुई, जहां उनके अधिकार और जिम्मेदारियां और बढ़ गईं।

विस्तृत जांच जारी, जल्द आएंगे और खुलासे

SVU के अधिकारी फिलहाल पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। छापेमारी के बाद विस्तृत जानकारी और भविष्य की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होंगे। शिक्षा विभाग और सरकार भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्रवाई से विभागीय भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और जनता का विश्वास सरकार पर बना रहेगा।

Bihar news

Updated on:

11 Sept 2025 10:25 am

Published on:

11 Sept 2025 10:22 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में सुबह-सुबह SVU की बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी

