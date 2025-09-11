बिहार में सुबह-सुबह SVU की बड़ी कार्रवाई, तीन जिलों में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के ठिकानों पर छापेमारी

बिहार में गुरुवार की सुबह विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने शिक्षा विभाग के तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक वीरेंद्र नारायण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई जांच के तहत SVU की टीम ने राज्य के तीन जिले पटना, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में उनके आवासीय और कार्यालय परिसरों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई एक पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जारी है और इस दौरान कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं।