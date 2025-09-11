Patrika LogoSwitch to English

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी

Crime News बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को अपराधियों ने आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या क्यों हुई? पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि राजकुमार यादव राघोपुर से इस दफा विधानसभा चुनाव लड़ने की भी अपनी तैयारी शुरू कर दिया था।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या

Crime News पटना में आरजेडी नेता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास की है। मृतक की पहचान राज कुमार उर्फ आला राय के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार मृतक जमीन कारोबार से भी जुड़ा था। इसके साथ ही वो इस दफा राघोपुर से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। इससे पहले उसकी बुधवार की रात में उसकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।

कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास हुई हत्या

पुलिस सूत्रों के अनुसार राजकुमार उर्फ आला राय अपने घर जा रहे थे। वो जैसे ही चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पास पहुंचे पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसपर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आस पास के लोग की मदद से उनका ड्राइवर आनन फानन में उनको लेकर पीएमसीएच पहुंचा। लेकिन, पीएमसीएच पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। अपराधियों ने आला राय को छह गोली मारी। पुलिस ने घटनास्थल से इसके खोखा बरामद कर लिया है।

राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहता था?

आला राय इस वर्ष राघोपुर से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। इसको लेकर वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा था। हत्या का कारण अभी नहीं पता चला है। पुलिस के अनुसार आला राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स से सटे गली में स्थित एक अपार्टमेंट में रहता था। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि राजकुमार उर्फ आला राय की हत्या किसने की यह अभी नहीं पता चला है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। आला राय राघोपुर के रहने वाला था। और पॉलिटिकल तौर पर भी एक्टिव था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी

