बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता की गोली मारकर हत्या, राघोपुर से चुनाव लड़ने की थी तैयारी

आला राय इस वर्ष राघोपुर से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहा था। इसको लेकर वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहा था। हत्या का कारण अभी नहीं पता चला है। पुलिस के अनुसार आला राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स से सटे गली में स्थित एक अपार्टमेंट में रहता था। सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि राजकुमार उर्फ आला राय की हत्या किसने की यह अभी नहीं पता चला है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। आला राय राघोपुर के रहने वाला था। और पॉलिटिकल तौर पर भी एक्टिव था। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।