Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

बिहार: चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया एक और गिफ्ट… जानिए किन प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

केंद्र सरकार ने बिहार के चुनावी मौसम में एक के बाद एक गिफ्ट दे रही है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मोकामा-मुंगेर 4-लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को मंजूरी दी है।  इससे सफर आसान होगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 10, 2025

NH-148
प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका

बिहार में चुनावी मौसम में एक के बाद एक बिहार को नई सौगात मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने बक्सर–भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा–मुंगेर खंड पर 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। लगभग 82.4 किलोमीटर लंबे इस खंड पर 4,447 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को तेज़, सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

मोकामा-मुंगेर 4-लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को मिली मंजूरी

यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार को मिली एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ राज्य के आर्थिक विकास को और गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने मोकामा-मुंगेर 4-लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को मंजूरी दी है। इससे यात्रा का समय बचेगा, साथ ही रोजगार-कारोबार के नए अवसर बनेंगे।

ये भी पढ़ें

Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए फटाफट करें आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये
पटना
Mahila Rojgar Yojana

विकास को रफ्तार मिलेगा

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बिहारवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूती देगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार सड़कों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। 2005 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय गड्डे में सड़क या सड़क में गड्डा जैसी स्थिति थी लेकिन आज बिहार विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण के बाद अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।

पांच बड़े एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मिली मंजूरी

बिहार में पांच बड़े एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है जिनमें बक्सर-भागलपुर, पटना-पूर्णिया, रक्सौल-हल्दिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी और वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 1626.37 किलोमीटर है और इन्हें वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,18,849.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी कड़ी में मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण कार्य जल्द शूरू किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

BPSC TEACHER PROTEST: ‘रिजल्ट जारी करवा दीजिए सर…,’ जब पटना की सड़कों पर गिड़गिड़ाने लगे शिक्षक अभ्यर्थी
पटना
BPSC TEACHER PROTEST

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

10 Sept 2025 11:01 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार: चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया एक और गिफ्ट… जानिए किन प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.