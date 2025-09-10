बिहार: चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया एक और गिफ्ट… जानिए किन प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

बिहार में चुनावी मौसम में एक के बाद एक बिहार को नई सौगात मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने बक्सर–भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत मोकामा–मुंगेर खंड पर 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। लगभग 82.4 किलोमीटर लंबे इस खंड पर 4,447 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण होगा। परियोजना पूरी होने के बाद यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और लोगों को तेज़, सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।
यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार को मिली एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर इसको शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ राज्य के आर्थिक विकास को और गति देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज हमारी सरकार ने मोकामा-मुंगेर 4-लेन ग्रीनफील्ड सेक्शन को मंजूरी दी है। इससे यात्रा का समय बचेगा, साथ ही रोजगार-कारोबार के नए अवसर बनेंगे।
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बिहारवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूती देगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार सड़कों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। 2005 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय गड्डे में सड़क या सड़क में गड्डा जैसी स्थिति थी लेकिन आज बिहार विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण के बाद अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।
बिहार में पांच बड़े एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है जिनमें बक्सर-भागलपुर, पटना-पूर्णिया, रक्सौल-हल्दिया, गोरखपुर-सिलीगुड़ी और वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 1626.37 किलोमीटर है और इन्हें वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,18,849.40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसी कड़ी में मोकामा-मुंगेर खंड के निर्माण कार्य जल्द शूरू किया जाएगा।