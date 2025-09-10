बिहार: चुनावी मौसम में केंद्र सरकार ने बिहार को दिया एक और गिफ्ट… जानिए किन प्रोजेक्ट्स पर लगी मुहर

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि हम बिहारवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यह एक्सप्रेसवे न केवल क्षेत्रीय संपर्क को मज़बूती देगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा प्रदान करेगा। चौधरी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार सड़कों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर काम कर रही है। 2005 से पहले की स्थिति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय गड्डे में सड़क या सड़क में गड्डा जैसी स्थिति थी लेकिन आज बिहार विश्वस्तरीय सड़कों के निर्माण के बाद अब एक्सप्रेसवे के नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।