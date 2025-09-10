BPSC TEACHER PROTEST: ‘रिजल्ट जारी करवा दीजिए सर…,’ जब पटना की सड़कों पर गिड़गिड़ाने लगे शिक्षक अभ्यर्थी

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पहले कहा था कि परिणाम जारी करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है और इस पर निर्णय बीपीएससी को ही करना है। यहां तक कि उन्होंने आयोग को पत्र लिखने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन महीनों गुजर गए और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि अभ्यर्थियों का धैर्य अब जवाब दे रहा है और वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।