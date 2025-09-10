‘राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देते हैं’, BJP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

राजद द्वारा 'माई बहन मान योजना' के लिए चल रहे फॉर्म भरने के अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा- यह धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब, सत्ता से बाहर होने पर, वे इस तरह के हथकंडों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से सतर्क रहने की अपील करता हूं।