Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देते हैं’, BJP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Chunav: तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बिहार में लगातार गरीबी और युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन राज्य में राजद के 15 साल के शासन का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में गरीबी राजद के जंगल राज के कुशासन के कारण है।

पटना

Ashib Khan

Sep 10, 2025

तेजस्वी और राहुल पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने साधा निशाना (Photo-IANS)

Bihar Election: बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोला। बीजेपी सांसद ने दोनों नेताओं पर बिहार के लोगों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देने का भी आरोप लगाया। साथ ही बिहार के लोगों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का बिहार के आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है।

‘निजी संपत्ति बढ़ाने पर दिया ध्यान’

बीजेपी नेता ने कहा कि दशकों से, उन्होंने केवल अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी राजनीति बिहार के युवाओं के भविष्य के बजाय, अपनी पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमती है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले बीजेपी को लगा झटका, तीन नेताओं ने पार्टी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल
राष्ट्रीय
image

‘पलायन का कारण राजद की कुशासन की विरासत’

पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार में लगातार गरीबी और युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन राज्य में राजद के 15 साल के शासन का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में गरीबी राजद के जंगल राज के कुशासन के कारण है। आज भी, युवाओं के बिहार से पलायन का कारण राजद की कुशासन की विरासत है।

युवाओं से की अपील

इस दौरान बीजेपी सांसद ने बिहार के युवाओं से कांग्रेस और राजद को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा- मैं बिहार के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं - इन लोगों से सावधान रहें। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं बना सकते। वे केवल अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, आपका नहीं।

माई बहन मान योजना पर दी प्रतिक्रिया

राजद द्वारा 'माई बहन मान योजना' के लिए चल रहे फॉर्म भरने के अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा- यह धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब, सत्ता से बाहर होने पर, वे इस तरह के हथकंडों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से सतर्क रहने की अपील करता हूं।

ये भी पढ़ें

राहुल गांधी नागरिकता विवाद में ED ने शिकायतकर्ता के दर्ज किया बयान
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

10 Sept 2025 02:48 pm

Hindi News / National News / ‘राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देते हैं’, BJP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.