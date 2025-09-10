‘राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देते हैं’, BJP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Election: बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोला। बीजेपी सांसद ने दोनों नेताओं पर बिहार के लोगों की उपेक्षा करते हुए केवल अपने पारिवारिक लाभ पर ध्यान देने का भी आरोप लगाया। साथ ही बिहार के लोगों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं का बिहार के आम लोगों से कोई लेना-देना नहीं है।
बीजेपी नेता ने कहा कि दशकों से, उन्होंने केवल अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। उनकी राजनीति बिहार के युवाओं के भविष्य के बजाय, अपनी पारिवारिक संपत्ति की रक्षा के इर्द-गिर्द घूमती है।
पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि बिहार में लगातार गरीबी और युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन राज्य में राजद के 15 साल के शासन का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में गरीबी राजद के जंगल राज के कुशासन के कारण है। आज भी, युवाओं के बिहार से पलायन का कारण राजद की कुशासन की विरासत है।
इस दौरान बीजेपी सांसद ने बिहार के युवाओं से कांग्रेस और राजद को वोट नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा- मैं बिहार के युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करता हूं - इन लोगों से सावधान रहें। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी आपका भविष्य उज्ज्वल नहीं बना सकते। वे केवल अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, आपका नहीं।
राजद द्वारा 'माई बहन मान योजना' के लिए चल रहे फॉर्म भरने के अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा- यह धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता। जब वे सत्ता में थे, तो उन्होंने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब, सत्ता से बाहर होने पर, वे इस तरह के हथकंडों के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिहार के लोगों से सतर्क रहने की अपील करता हूं।